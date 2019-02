Arriva la nuova Yamaha YZF-R125 2019, rivista e migliorata

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Molto bella la nuova YZF-R125 2019. Sembra proprio una piccola moto da gp. Interessante anche il prezzo che parte da 5.090 euro franco concessionario. Direi che è un'ottima moto per cominciare: infatti, si può guidare dai 16 anni con la patente A1 e, in più, 15 cv sono sufficienti per divertirsi. Interessante anche la garanzia di 3 anni, che offre la casa produttrice della moto.