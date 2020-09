Sleepbuds 2: presentati i nuovi "auricolari" anti insonnia un appagante sonno

Dedicatasi agli amanti del gaming, con una versione ad hoc delle sue celebri cuffie QuietComfort 35 II, l’americana Bose Corporation ha deciso di attenzionare anche il panorama di coloro che presentano difficoltà (a volte legate a fattori di disturbo esterno) nell’addormentarsi, attraverso la presentazione dei nuovi “auricolari” Sleepbuds 2.

Non concepiti per gestire le chiamate o ascoltare le proprie playlist preferite, i nuovi Sleepbuds 2 migliorano innanzitutto l’ergonomia, essendo destinati a essere indossati anche quando si è a letto: oltre ai gommini siliconici in 3 misure, per un miglior isolamento esterno, presentano uno chassis, impermeabile (anche contro il sudore, IPX4), rimpicciolito a 0.6 cm di spessore, ottimo per chi dorme su un fianco, anche in ragione del rivestimento antifrizione, che entra in azione evitando fastidiosi cigolii, qualora si sfreghi l’auricolare contro il tessuto del cuscino o del lenzuolo.

In tandem con l’applicazione Sleep, attraverso una migliorata antenna, portano in dote all’utente 35 tracce audio, di cui 15 per calmare lo stress della mente, cullandola tra melliflui paesaggi naturali sonori, e 14 dedicate precipuamente a mascherare rumori di prossimità, come il susseguirsi di passi, il russare del partner, l’abbaiare dei cani in strada a tarda notte, lo sfrecciare delle auto in una stradina vicina, etc.

Volendo, è possibile non tenere gli Sleepbuds 2 sempre collegati allo smartphone, grazie allo storage interno che permette d’ospitare una decina di file audio tratti dalla companion app di cui sopra.

L’autonomia, fattore penalizzante della prima generazione di Sleepbuds, è stata migliorata notevolmente e, ora, dopo 6 ore di ricarica, è in grado di estendersi a 10 ore, che diventano 30 complessive grazie alla minimale ed elegante custodia di forma circolare. Per accaparrarseli, non occorrerà fare (è il caso di dirlo) le notti in bianco, stante l’apertura dei pre-ordini nelle scorse ore, presso il sito ufficiale del brand, al prezzo di 269,95 euro, con le spedizioni calendarizzate dal 6 Ottobre 2020.