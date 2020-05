Wanda Nara nella bufera: chiesti 1500 dollari per una diretta Instagram con un fan

La showgirl Wanda Nara, conosciuta per essere l’agente del marito Mauro Icardi, è stata opinionista, insieme al cantante Pupo, della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’esperienza però non è stata positiva, poiché l’argentina non viene confermata da Mediaset per la prossima edizione.

Nel mese di marzo, Wanda Nara è stata già molto criticata sui social network. Infatti, in un periodo molto delicato per il nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus, l’influnecer ha lasciato Parigi, dove gioca il marito, per tornare in Italia, rifugiandosi precisamente nella sua abitazione vicino al lago di Como.

Le nuove accuse su Wanda Nara

Nelle ultime ore una nuova polemica sta travolgendo Wanda Nara. Questa volta però arriva direttamente dal suo paese natìo, l’Argentina, e non dall’Italia. Un suo fan, di nome Mariano de la Canal, avrebbe cercato in tutti i modi di coinvolgere l’opinionista in una diretta su Instagram.

Wanda Nara non ha detto di “no”, ma avrebbe chiesto un cachet di circa 1500 dollari. L’offerta è stata rifiutata e Mariano de la Canal, come riportato dal sito sudamericano “TN Show“, si è immediatamente scagliato contro di lei durante una diretta Instagram con Ángel de Brito, un giornalista argentino: “Volevo contattarla in qualche modo, perché non ho il suo WhatsApp, per sapere come stava vivendo questa quarantena, ma mi hanno chiesto una commissione di 1500 euro. Avrebbe potuto concedermi una diretta visto che ho contribuito a renderla famosa”.

Anche in Italia è successo un caso simile in questi giorni. Elisa De Panicis, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, che da un paio di mesi si è trasferita in Messico, avrebbe chiesto più o meno la stessa cifra per sponsorizzare un paio di abiti sulla sua pagina Instagram.