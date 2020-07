U&D, Tara pronta a ripartire con un nuovo amore dopo Cristian Gallella: l’avvistamento

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono innamorati durante il percorso a “Uomini e Donne“. Lui tronista dopo l’esperienza con Paola Frizziero, è uscito dal programma con Tara e da allora non si sono più lasciati, fino ad arrivare al matrimonio. Ora il loro amore è finito e le loro strade si sono divise per sempre.

La coppia aveva partecipato anche a “Temptation Island” e una single si era avvicinata molto a Cristian, ma alla fine il ragazzo aveva scelto ancora una volta la sua fidanzata e avevano lasciato le spiagge assolate della Sardegna insieme. Giorni fa, però, l’annuncio di Gallella che non ha lasciato spazio ai dubbi: lui e Tara si potevano considerare single – e già da qualhe tempo – e liberi di viversi altre storie.

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto riparte da un misterioso cavaliere

Cosa che la Gabrieletto ha preso alla lettera, infatti è stata avvistata in un ristorante giapponese con un uomo – tra l’altro molto affascinante, dicono i ben informati – estraneo però al mondo dello spettacolo. La 33enne sembrava molto affiatata con il suo misterioso cavaliere, tanto che si è subito pensato ad un uscita romantica.

Tara, via social, aveva tranquillizzato i suoi fan: “Io sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada… Sono rientrata”, ma sulla nuova conoscenza ha la bocca ben tappata e non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, almeno al momento.

L’unica cosa che sembra ormai essere certa, è l’addio che si sono detti Cristian e Tara, con grande delusione di tutti i loro followers che li hanno sempre seguiti con affetto. In futuro non si sa se potranno tornare insieme, ma al momento sembrano entrambi impegnati a riprendere in mano le loro vite.