Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, amore al capolinea. Roberto Alessi svela un retroscena: "Ci vuole rispetto"

Tina Cipollari è l’opinionista più esplosiva della televisione italiana. Volto di punta a “Uomini e Donne“, Tina non ha peli sulla lingua e con tutta la sua veemenza, attacca tranquillamente dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Ne sa bene qualcosa Gemma Galgani, la dama del trono over con la quale ormai la Cipollari combatte una guerra ormai da diversi anni.

Le due proprio non riescono a prendersi e ogni occasione è buona per litigare e attaccarsi a vicenda. La Cipollari reputa la donna falsa, non sopporta il suo modo di fare, i suoi atteggiamenti e ad ogni azione, ovviamente corrisponde una reazione, che è quella della Galgani. Se dal punto di vista professionale le cose per Tina vanno bene, dato che è opinionista da più di 20 anni in trasmissione, dal punto di vista sentimentale il discorso è un po’ diverso.

Dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, dal quale ha avuto i suoi 3 figli, l’opinionista ha vissuto una storia d’amore lunga circa 2 anni, con il ristoratore fiorentino, Vincenzo Ferrara. Proprio mentre si vociferava che tra i due a breve ci sarebbero stati i fiori d’arancio, come un fulmine a ciel sereno la Cipollari ha annunciato la rottura definitiva, qualche settimana fa.

Attraverso il suo profilo Instagram, Tina ha confermato la cosa e ha chiesto che non le venisse domandato più nulla la riguardo. Adesso sulla vicenda è intervenuto Roberto Alessi, direttore del magazine “Novella 2000”. Proprio attraverso il magazine da lui diretto, Alessi ha fatto sapere: “Ci vuole rispetto per il suo dolore. La riservatezza vuole il silenzio“.

Insomma, Roberto ha svelato un retroscena. Dalle parole del direttore, si evince che la vamp sta soffrendo per la fine della sua relazione con Ferrara. Alessi parla di dolore, un dolore per il quale ci vuole rispetto. La Cipollari continua ad essere una donna molto riservata e difatti lo ha dimostrato anche in questo caso. Il direttore di “Novella 2000”, sottolinea inoltre che in merito alla questione, l’opinionista vuole il silenzio. Che sarà la stessa Tina a romperlo questo silenzio e svelare cosa è realmente accaduto con Ferrara? Non resta che attendere eventuali prossimi sviluppi.