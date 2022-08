Ramazzotti – Hunziker, il lieto annuncio dopo la rottura con Angiolini: ora si spiega tutto

Ascolta questo articolo

L’idillio amoroso tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra essere giunto ormai al capolinea. Dopo appena pochi mesi di passione la fiamma tra i due si sarebbe spenta, complice addirittura lo zampino di un terzo incomodo. O almeno è questo quello che sostengono alcune voci molto vicine alla coppia, per le quali si attendono ora le clamorose conferme.

Eppure la loro storia sembrava procedere a gonfie vele, per mesi sono stati paparazzati insieme in vacanze romantiche o cene intime, insomma nulla poteva far presagire quanto accaduto. Sta di fatto che anche gli amori più belli e travolgenti rischiano di naugragare, specialmente se a turbare la serenità della coppia spunta qualcun altro: ecco cosa è successo.

La rottura improvvisa

La storia d’amore dell’anno, quella che ha riempito per mesi le pagine rosa di tutti i giornali di gossip, sarebbe già naufragata miseramente. Tra la Hunziker e l’ex gieffino è ormai rottura definitiva, a confermare l’addio anche il settimanale Chi, ma non è tutto: il settimanale ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia con un clamoroso retroscena.

Se confermato, lo scoop avrebbe davvero del clamoroso: a scatenare la crisi nella coppia pare sia stato ancora una volta l’ex Eros Ramazzotti. Quest’ultimo aveva già fatto storcere il naso all’ex marito della show girl, Tomaso Trussardi, che non aveva affatto gradito l’invadenza del cantante in più occasioni. Ancora una volta, pare che ci si sia stato lo zampino di Eros a turbare gli animi della coppia, già piuttosto accesi da una crisi che li aveva travolti.

Secondo quanto riferisce il noto settimanale, pare che la Hunziker sia stata beccata insieme al famoso cantante in un resort nei pressi della casa in campagna in Franciacorta. Occorre comunque precisare che la show girl e l’ex gieffino non hanno mai ufficializzato nulla, nel senso che la loro sembra essere stata per lo più una frequentazione molto assidua, a quanto pare non concretizzatasi in nulla di serio.