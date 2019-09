Pippo Baudo e Mike Bongiorno rivali per accordo

Considerato dal pubblico televisivo rivale di Mike Bongiorno, Pippo Baudo, a 10 anni dalla morte del celebre conduttore riferisce che in realtà i due erano cari amici. Il Fatto Quotidiano, che ha intervistato Baudo, ha pubblicato la verità del loro rapporto.

Secondo la testimonianza di Baudo la rivalità tra lui e Mike Bongiorno fu studiata a tavolino per attirare l’attenzione degli italiani che adorano le contrapposizioni. Durante l’intervista de Il Fatto Quotidiano, Pippo Baudo è andato indietro nel tempo, ha ricordato il primo incontro con Mike Bongiorno mentre le telecamere di Studio Uno, lo riprendevano insieme a Mina, Corrado e Enzo Tortora.

Il ricordo di Pippo Baudo

Di quell’incontro Pippo ricorda: “Tortora mi sussurrò di mettermi accanto a Mike e di alzarmi sulle punte per farlo sembrare ancora più piccolo, ma non ne ebbi il coraggio”. Baudo riflettendo su quella battuta oggi riferisce che Mike era “autoironico, sportivo e aveva una vita piena al di là degli impegni televisivi”, non si sarebbe certamente offeso!

Mike Bongiorno e Pippo Baudo dovevano essere due rivali al pari di Coppi e Bartali, secondo Mike infatti “gli italiani adorano le contrapposizioni“. Pur controvoglia, Pippo ha messo in atto la strategia pensata da Mike che, lontano dalle telecamere, lo “invitava spesso a cena a casa sua” e quando dopo cena restavano soli discutevano dei loro diversi e separati progetti.

Sanremo 2007, affidato a ‘Super Pippo‘ fu il momento culmine della ‘leggenda‘ sulla loro rivalità. Nell’accettare la conduzione di quello che sarebbe stato il suo 12° Sanremo, Baudo ha pensato di chiedere a Mike una presentazione del conduttore, mentre egli stesso avrebbe presentato a presentare il Festival. Mike ne fu felicissimo. Quel giorno arrivò tre ore prima per “respirare l’aria dell’Ariston”, confidò a Baudo.

Pippo Baudo guardando tra i conduttori professionisti attuali mette in prima fila, per qualità, Paolo Bonolis, ma nessuno – e “non è detto sia un male” riflette Baudo -, ha le caratteristiche di Mike.