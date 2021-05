Un nuovo amore per Guenda Goria, archiviata la storia con Telemaco. Il fortunato si chiama Mirko e sembra averle fatto dimenticare i tormenti amorosi legati al suo ex e vissuti nella casa del Grande Fratello. Sui social, da un po di tempo, diversi dubbi e un alone di mistero ruotavano attorno a questa nuova coppia, fino a quando non è arrivata la conferma della diretta interessata.

L’ex gieffina, infatti, ha postato un video, in cui dice: “L’amore all’improvviso“, rivelando finalmente di essere impegnata. A raccontare i dettagli di questa love story ci ha pensato il settimale Chi, diretto dal grande Alfonso Signorini, dato che in tanti vogliono conoscere l’identikit della nuova fiamma di Guenda.

Chi è il nuovo fidanzato di Guenda Goria

Per i più curiosi, Mirko Gancitano, siculo, originario di Mazara del Vallo, impegnato come producer, attore e videomaker, ha 32 anni. Galeotto per Guenda è stato il viaggio in Egitto, sul Sinai, dove ha alloggiato in un resort in cui, il destino ha voluto, alloggiasse anche il bel Mirko e tra i due, neanche a dirsi, è scoppiato il fatidico colpo di fulmine.

Guenda, colpita dalla freccia di Cupido, ha voluto dedicare al suo uomo delle belle parole: “Un mese fa ti scrissi così. Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare”.

Una romantica Guenda, che ha voluto rendere a tutti nota la sua nuova love story. La primavera, si sa, fa rifiorire gli alberi, risvegliare i sensi e perchè no, anche donare freschezza a chi ne ha bisogno, proprio come l’ex gieffina, figlia di mamma Maria Teresa Ruta, che può concedersi una ritrovata spensieratezza e la leggerezza dei suoi anni.