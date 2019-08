Nicolò Scalfi: ancora sotto accusa il giovane campione di "Caduta Libera"

Nicolò Scalfi, divenuto in poco tempo campione del noto quiz show “Caduta Libera” condotto da Gerry Scotti, ha combattuto un’aspra lotta per detenere in maniera costante ed incessante il titolo di campione indiscusso. Innumerevoli sono state le puntate in cui è stato il protagonista assoluto.

Il giovane ragazzo ha saputo incollare allo schermo della tv, milioni di Italiani; si può di fatto affermare che il giovane campione, abbia contribuito in maniera sostanziale ai tanti picchi di indice audience avuti di puntata in puntata del noto programma di casa Mediaset. Molti sono infatti gli Italiani che hanno conosciuto il programma per la prima volta, incuriositi da questo giovane ragazzo Bresciano, brillante e allo stesso tempo caparbio, che non ne sbagliava una, e puntata dopo puntata portava sempre la vittoria a casa.

In tutta la sua breve carriera televisiva, in veste di campione, Scalfi ha racimolato la cifra vinta di ben oltre i 600 mila euro; in numerose interviste il ragazzo ha dichiarato che con i soldi vinti, avrebbe di certo aiutato la famiglia ai fini dell’estinzione del mutuo e allo stesso tempo, avrebbe utilizzato i soldi anche per completare i suoi studi al meglio, e magari affacciarsi al mondo lavorativo, in una veste di certo più agiata e comoda.

Nonostante tutti i buoni propositi del bravo ragazzo, Nicolò di recente ha anche postato numerose foto tramite il suo account personale “Instragam” dove ritraggono il giovane ragazzo concedersi una lunga vacanza in numerosi posti esotici, Grecia inclusa. Ovviamente la risposta dei famosi “leoni da tastiera” non si è fatta attendere.

Gli “Haters” del ragazzo, che durante le sue tante vittorie conquistate al programma, ne ha creato una schiera molto nutrita, si sono subito scagliati contro le foto postate da Nicolò; alcuni di fatto hanno anche accusato il ragazzo di aver già speso tutti i soldi vinti grazie al programma, Infatti si leggono alcuni commenti come: “Ne hai ancora dei soldi o li hai già finiti?“.

Dopo l’assenza di Nicolò, il famoso programma “Caduta Libera”, ha subito una leggera battuta d’arresto, combattendo aspramente con la rivale di casa Rai “Reazione a catena” condotto da Marco Liorni, ed in molte sere appare che quest’ultimo quiz show, abbia avuto la meglio su programma di Scotti.