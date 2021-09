Morta la moglie di Dodi Battaglia: l’addio straziante dell’ex dei Pooh

A mezzo social è arrivato l’annuncio della morte della moglie di Dodi Battaglia. Paola Toeschi si è spenta dopo una lunga malattia. Il chitarrista, ex membro de I Pooh, ha scelto come immagine sul suo profilo Facebook un cielo blu con le nuvole bianche. In fondo, il marchio del musicista da sempre molto amato dal suo pubblico.

L’uomo ha fatto sapere che l’attrice e pubblicitaria è morta nella mattinata di lunedì 6 settembre. Dopo aver vinto una prima battaglia contro un tumore il cervello, aveva deciso di scrivere il percorso che aveva affrontato anche in un libro dal titolo ‘Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore’.

Dodi Battaglia e Paola Toeschi hanno avuto una figlia, Sofia. Dall’ottobre del 2010 per loro la vita è cambiata coprendosi di una patina di grigio e il nemico più difficile da sconfiggere, ancora più del male, è stata la paura. I giorni sono stati scanditi da un continuo di interventi e terapie. Fino alla sera prima della scoperta del tumore stava bene; il mattino dopo la crisi e la diagnosi.

In una intervista a La Stampa di qualche anno fa raccontò di come il primo pensiero fu per la figlia che era nata da poco. Sarebbe rimasta da sola la piccola Sofia e si chiedeva perché fosse capitato proprio a lei. Nelle difficoltà Dodi Battaglia e Paola Toeschi si erano avvicinati a Medjugorje e hanno iniziato così a pregare e ad essere devoti alla Madonna. Un vero e proprio percorso spirituale che da allora li portò per ben due volte l’anno al Santuario in Bosnia-Erzegovina.

E’ stato un appuntamento fisso per la moglie di Dodi Battaglia che, dal giugno del 2013 ha sempre rispettato l’impegno preso. Il 2021 si è rivelato un anno molto complicato e difficile per l’artista. Solo pochi mesi ha dovuto dire addio a Stefano D’Orazio, suo compagno d’avventura nel gruppo I Pooh, scomparso per delle complicazioni in seguito alla positività al Covid-19.