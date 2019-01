Lorella Cuccarini asfalta Heather Parisi: "Chi twitta da paradisi fiscali non dovrebbe occuparsi di chi paga le tasse"

Lorella Cuccarini e Heather Parisi non si amano, è noto e, dopo l’intervista che la ex donna più amata dagli italiani ha rilasciato ad ‘Oggi’, l’acredine fra le due ballerine è accresciuta. L’impeto sovranista della 53enne ha irritato la danzatrice americana che su Twitter ha sostenuto lapidaria: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste.”

Lorella, dopo poco, ha contrattaccato: “Noto con piacere che Heather non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia, per motivi che io non ricordo ma forse qualcun altro sì, continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo.”

Per la showgirl romana la Parisi è pilotata da ‘Umbi’, il marito Umberto Maria Anzolin, con cui da tempo vive a Hong Kong. Secondo numerose indiscrezioni la coppia si sarebbe trasferita dopo la chiusura della conceria di famiglia, i debiti e i problemi con il fisco li avrebbero fatti fuggire. Heather, non molto tempo fa, ha spiegato di essersi recata in Giappone con la sua famiglia il primo gennaio 2011 per iniziare, a 50 anni, un nuovo capitolo di una vita meravigliosa.

La Cuccarini nell’intervista incriminata ha sostenuto che l’attuale governo ha fatto più cose di sinistra di quelli precedenti e che vorrrebbe vedere i suoi figli crescere in un Paese che offre loro delle possibilità. Secondo la eclettica artista Matteo Salvini sta operando degnamente, perchè è necessario bloccare l’immigrazione incontrollata. La sparata su Papa Francesco ha fatto storcere il naso a molti: “Sarebbe bello che il Papa si esprimesse anche su altre situazioni, oltre che sui migranti. Ci sono rimasta male quando ha detto ‘meglio atei e buoni, che cristiani e odiatori”.

Dopo lo show ‘Nemica Amatissima’ il rapporto di amore e odio fra Lorella Cuccarini e Heather Parisi pare trasformatosi in mero grumo di astio, le icone della tv degli anni ’80 e ’90 son destinate a non poter soggiornare nella medesima stanza.