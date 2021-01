"L’Isola dei Famosi", Kikò Nalli dichiara: "Sarebbe la mia rivincita"

Dopo la fine del “Grande Fratello Vip”, un altro reality sta per occupare i palinsesti di Canale 5. Si tratta de “L’isola dei famosi“, nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi che sostituisce Alessia Marcuzzi e che dovrebbe partire, salvo colpi di scena, dal prossimo 8 marzo. Sono tantissimi i rumors che stanno circolando, a cominciare dai vari concorrenti che vi prenderanno parte. Tra di loro, potrebbe anche esserci Kikò Nalli, che si candida a questa esperienza.

In un’intervista pubblicata sul settimanale “Nuovo“, Kikò Nalli ha rivelato che qualora venisse contattato, si direbbe pronto a partecipare. Ecco le sue parole in merito: “Se Ilary mi chiamasse, accetterei sicuramente il suo invito…Per me sarebbe una rivincita perchè potrei mostrarmi al pubblico nella nuova veste dell’uomo di mare”.

Nalli ammette che ci sono stati dei contatti da parte degli autori e della produzione del reality, ma ancora nulla di concreto e ufficiale al riguardo. Inoltre, per lui l’esperienza di naufrago sarebbe una sorta di rivincita e una bella sfida nei confronti di sé stesso, dal momento che è un reality molto complicato e che mette in gioco la sopravvivenza.

Non dimentichiamo che Kikò Nalli è già stato protagonista di un reality, dal momento che ha preso parte all’edizione del “Grande Fratello Vip” condotta sempre da Alfonso Signorini, in cui è stato raggiunto anche dalla fidanzata Serena Enardu con la quale sembra esserci un riavvicinamento. Riguardo all’Isola, si dichiara entusiasta di partecipare in quanto è una situazione al limite.

Inoltre, ha dichiarato che qualora dovesse far parte del reality porterebbe con sé forbici e pettine, i suoi strumenti del mestiere, dal momento che è parrucchiere. Insomma, non ci resta che attendere e capire se farà parte della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi, che arriverà a breve sugli schermi.