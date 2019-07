Johnny Depp accusa ancora l’ex moglie Amber Heard: "Mi ha spento una sigaretta sulla guancia"

Non accenna a placarsi la diatriba iniziata qualche tempo fa tra l’attore di Hollywood Johnny Depp e l’attrice ed ex moglie Amber Heard. I due ex coniugi sono sempre sul piede di guerra ed entrambi non cedono terreno, né hanno intenzione di risolvere la faccenda nel migliore dei modi. Di fatto questa volta è l’attore de “Pirati dei caraibi“, a scagliare nuove accuse nei confronti della moglie.

L’accusa infatti fa riferimento all’anno 2015 quando, secondo la ricostruzione, l’attrice Amber heard pare abbia cercato di colpire l’attore e marito con una bottiglia di vetro, ma l’attore è riuscito ad evitare il colpo e sembra che, stando sempre alla ricostruzione degli avvocati di Depp, l’ex moglie abbia spento una sigaretta sulla guancia di Depp.

Infatti è stata pubblicata anche una foto in cui si vede Johnny Depp sdraiato su una barella con una ferita procurata da Amber Heard, dovuta alla siagretta in questione enunciata pocanzi. Inoltre è in corso anche una causa legale nei confronti di alcune riviste che hanno leso l’immagine pubblica del noto attore Hollywoodiano, accusandolo di essere un “wife beater“, ossia un marito che picchia la moglie.

Secondo gli avvocati di Depp infatti, le accuse ricevute dalla moglie circa la violenza fisica ricevuta da Depp non solo appaiono non veritiere, bensì l’esatto opposto, in quanto a perpetuare violenze psichiche e fisiche è stata la moglie di Depp nei confronti dell’attore; infatti l’avvocato dell’attore chiede: “Il movimento #Metoo si occupa anche degli uomini, vittime di violenza?“.

Ovviamente non sono mancate le risposte da parte della controparte e secondo gli avvocati dell’ex moglie, infatti, quanto riportato da Depp appare altamente falso e privo di fondamento, infatti si legge che le accuse in merito risultano essere “assurde, offensive e categoricamente non vere. Questa foto non prova nulla se non che Johnny Depp abbia un unico obiettivo: distogliere l’attenzione dal suo abuso fisico e psicologico prolungato su Amber Heard“.