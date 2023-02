Ilary Blasi pronta a ritornare in TV: parlerà anche di Francesco Totti e del suo nuovo fidanzato Bastian

Ascolta questo articolo

Manca circa un mese per la finale del “Grande Fratello Vip” e su Canale 5, al posto del reality show condotto da Alfonso Signorini, verrà trasmessa “L’isola dei famosi“. Al timone del programma viene confermata Ilary Blasi, mentre ci sarebbero ancora dei dubbi su chi scegliere tra gli opinionisti e l’inviato.

Secondo il sito “Tv Blog“, in un articolo pubblicato verso la fine del mese di gennaio, come opinionisti dovrebbero esserci la confermata Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ove quest’ultimo prende il posto di Nicola Savino passato a TV8. Resta invece ancora sconosciuto il nome dell’inviato sull’isola, mentre per i concorrenti circolano alcune voci come quello del possibile sbarco in Honduras di Samantha De Grenet e Brando, insieme all’ex pallavolista Luigi Mastrangelo in coppia con il figlio Samuele.

La prima intervista di Ilary Blasi

Ovviamente con l’inizio de “L’isola dei famosi” la conduttrice, come ha fatto per ogni anno, rilascerà un’intervista alla sua amica Silvia Toffanin nei salottini di “Verissimo” per presentare le prime novità sul reality show. Come sottolineato dal sito “Dagospia”, con un articolo firmato da Giuseppe Candela, questa occasione servirà all’ex letterina per parlare delle sue ultime novità in merito alla sfera privata.

“Dal giorno dell’annuncio della rottura con Francesco Totti non ha mai rilasciato dichiarazioni” si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino in cui viene aggiunto: “Ilary Blasi si prepara a tornare in tv, da aprile alla guida della nuova edizione dell’Isola dei Famosi (si fa per dire). Per questa ragione concederà la sua prima intervista all’amica Silvia Toffanin, a Verissimo ufficialmente per ragioni promozionali di rete. Ma sarà anche l’occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)?”.

Di certo qualche domanderà sulla rottura tra lei e Francesco Totti non tarderà a mancare dove il divorzio, per il momento, con l’ex capitano della Roma essere tutt’altro che sereno.