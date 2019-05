GF16, Dori Ghezzi parla di Francesca e di Malgioglio: "Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”

Gli affezionati al Grande Fratello 16, hanno purtroppo assistito ad un botta e risposta molto pesante tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio durante la puntata del reality di lunedì 20 maggio. Il paroliere e opinionista assieme ad Iva Zanicchi ha, infatti, puntato il dito contro la nipote di Faber tacciandola di essere troppo aggressiva con alcuni coinquilini.

Come ben sappiamo, Cristiano, ha tirato in ballo anche Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi sottolineando di aver avuto con entrambi un bellissimo rapporto di amicizia. Malgioglio ha anche sottolineato come, lo stesso Faber, non avrebbe sicuramente apprezzato il comportamento della nipote nella casa di Cinecittà mandando su tutte le furie Francesca.

A dire la sua su quanto successo durante la diretta del GF16 è proprio Dori Ghezzi con una lunga intervista al settimanale Sono e dove, per la prima volta, sfoga il suo grande dolore per tutto ciò che sta accadendo all’interno della famiglia De Andrè e che vede protagonisti i fratelli Francesca, Fabrizia e Filippo con il padre Cristiano.

“Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo” ha infatti chiosato Dori sottolineando come anche Fabrizio avrebbe voluto vedere la pace di tutti. La bagarre della famiglia De Andrè, stando alle parole della Ghezzi, andrebbe infatti avanti da parecchi anni e oggi infatti Francesca è stata addirittura diffidata dal padre.

A tal proposito, Dori, ha voluto dire la sua in merito all’entrata di Francesca nella casa del GF 16 e della decisione di Fabrizia invece di declinare l’invito di Barbara D’Urso: “Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose”. Nonostante tutto però, la Ghezzi ha voluto altresì ricordare i bellissimi momenti trascorsi tutti insieme perchè anche se non sembrerebbe ce ne sono stati tanti.