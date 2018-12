Francesco Facchinetti su Instagram: “Quel demente di Walter Nudo”

Francesco Facchinetti, conosciuto anche come “Dj Francesco”, nelle ultime ore si è reso protagonista di un caso che sta spopolando sul web. Il cantante ha infatti espresso una frase infelice su Walter Nudo, neo vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, provocando non poche polemiche.

Il noto produttore discografico, attualmente si trova alle Maldive, dove sta trascorrendo dei giorni di relax con i figli e la moglie. Ed è stata proprio quest’ultima che, per sbaglio, lo ha reso protagonista di una vera e propria gaffe. Wilma Helena Faissol, conosciuta sui social come “Lady Facchinetti”, negli ultimi giorni ha condiviso su Instagram la sua vacanza da sogno insieme a Facchinetti e i figli. Ed è proprio durante una Instagram Stories, che è saltata fuori la sconveniente frase dichiarata da Francesco nei confonti di Walter Nudo.

“Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…” sono queste le parole pronunciate da Facchinetti, prima che il filmato venga bruscamente concluso.

Francesco Facchinetti non si era accorto infatti che la moglie Wilma stava facendo un video, lasciandosi sfuggire delle frasi dispregiative nei confronti di Walter Nudo, per il quale evidentemente non nutre molta simpatia. Per quello che sappiamo, non ci sono mai state discussioni tra i due uomini, e proprio per questo motivo l’audio ha creato un vero e proprio mistero. Chissà se tra i due personaggi ci sia della tensione o se Facchinetti abbia fatto solamente dell’ironia.

Nel frattempo Francesco Facchinetti sta continuando a godersi le sue vacanze natalizie alle Maldive insieme alla sua grande famiglia allargata. Insieme a lui e alla compagna, sono partiti anche Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo. Il video incriminato è stato poi cancellato da Wilma, per cui non è più visibile tra le sue Instagram Stories. Attendiamo maggiori notizie e sopratutto di sapere se Walter Nudo reagirà o meno a queste parole.