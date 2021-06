Ex tronista racconta la sua amicizia "speciale" con Giovanni Ciacci: "Se mi fa stare bene, per me è amore"

Sul settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana c’è un intero servizio dedicato a loro: Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci, rispettivamente ex tronista di Uomini e Donne e rinomato stylist televisivo (nonché spesso opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, sua grande amica). La “strana coppia” è stata avvistata e paparazzata sul balcone di un famoso e lussuoso hotel che si trova al centro di Napoli.

Tra sorrisi e abbracci, Mariano e Ciacci sembrano assolutamente a loro agio, sereni e sorridenti, come se si conoscessero da una vita. In realtà nei fatti non è così, visto che si frequentano da poco, ma la loro amicizia “speciale”, come la definisce l’ex tronista campano nell’intervista collerata agli scatti, sembra promettere molto bene.

Giovanni Giacci beccato a Napoli con Mariano Catanzaro: le parole dell’ex tronista a “Nuovo”

Interpellato dai giornalisti di “Nuovo”, Mariano Catanzaro ha ammesso senza remore di aver iniziato una frequentazione piuttosto assidua con il noto stylist. Del resto, nonostante abbia avuto in passato una carrellata di fidanzate belle e giovani, il ragazzo non è estraneo alle simpatie nei confronti del suo stesso sesso. Già diverse settimane fa, aveva dichiarato un’attrazione particolare nei confronti di Tommaso Zorzi, affermando che lui e l’influencer milanese si sentivano in privato.

Poi però il vincitore del GF Vip 5 si è fidanzato (con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani) ed ecco che all’orizzonte è spuntato Giovanni Ciacci. Mariano ha raccontato di averlo conosciuto una sera a cena, grazie ad amici comuni. Lo stylist si recherebbe spesso a Napoli per motivi lavorativi, e ogni volta che si trova in città incontra l’ex tronista. “Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale” ha dichiarato Mariano, che poi però si è sbilanciato al punto da parlare di sentimenti.

“Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto” ha affermato, sostenendo di non voler essere etichettato in alcun modo. Insomma, etero oppure no, l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi sostiene che: “Quasiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore”. Mariano ha poi rivelato che lui e Ciacci hanno organizzato una vacanza insieme in Sicilia. Vacanza che però non sarà solo all’ordine del dolce far niente, visto che ha intezione di aiutare il suo “amico speciale” a rimettersi in forma facendogli da personal trainer.