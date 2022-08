Demet Özdemir ha detto sì, Can Yaman non si presenta alle nozze: il motivo

Ascolta questo articolo

Tutto era organizzato per il 25 agosto, in quel giorno Demet Özdemir avrebbe dovuto dire sì al suo compagno, il cantante Oguzhan Koc. Purtroppo però le avverse condizioni meteo in Turchia hanno reso necessario rimandare la cerimonia a domenica 28 agosto.

La sposa, quindi, ha festeggiato la “Notte dell’Hennè“, la tradizionale “Kına Gecesi”, che altro non è che un’usanza tipica dei matrimoni turchi e che consiste nel trascorrere una notte a casa della famiglia d’origine della futura sposa due o tre giorni prima delle nozze ed unicamente fra donne, una sorta di “addio al nubilato” in stile turco.

Can Yaman grande assente al matrimonio di Demet Özdemir

Demet e Oguzhan si frequentano da un anno, ma la loro intesa è stata talmente forte da far prendere alla coppia la decisione di salire sull’altare e fare il grande passo. Prima che i due venissero alla scoperto, molte voci parlavano di un flirt tra l’attrice e il suo collega Can Yaman che con lei ha recitato nella soap opera che li ha resi famosi in tutto il mondo, “Daydreamer – Le ali del sogno”.

Ormai queste voci sono state archiviate e il matrimonio dimostra che il cuore di Demet batte solo per il suo Koc. Comunque sia, non è possibile non notare un’assenza che ha lasciato tutti di stucco, infatti alla cerimonia mancava proprio lui: Can Yaman. Questo particolare ha sorpreso molto, considerando gli ottimi rapporti tra i due e, come riportato fa FanPage, i motivi potrebbero riguardare questioni lavorative.

Ricordiamo, infatti, che il bell’attore turco che ha fatto girare la testa a moltissimi fan in tutto il mondo, è impegnanto con Francesca Chillemi a Venezia, nei prossimi giorni presenteranno la fiction “Viola come il mare“. Questo è quello che possiamo presupporre come motivo che lo ha tenuto lontano dalle nozze dell’ex collega, anche se al momento non c’è nulla di confermato e i motivi potrebbero essere ben altri.