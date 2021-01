Chiara Ferragni risponde a tono un hater che insulta Fedez

Da sempre sono la coppia più chiacchierata del gossip italiano. Si parla della coppia composta da Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Tanti sono i motivi che portano sempre al centro dell’attenzione mediatica la coppia. Non è poi così lontana quella notizia circa la seconda gravidanza della Ferragni, o quando Fedez ha subito una rescissione di contratto con la nota azienda “Intimissimi”.

Milioni sono i followers su Instagram, sia per Fedez che per la Ferragni, in tanti sono infatti coloro che amano la coppia, ma esiste, come ogni cosa, anche l’altro lato della medaglia, ovvero i famosi haters. Molto spesso si tende ad ignorare questo genere di persone, che commentano con fare sprezzante i vari post dei vip.

Chiara Ferragni: risposta a tono al commento dell’hater

Altre volte invece ci sono dei commenti che proprio sono difficili da ignorare, commenti che sono inopportuni e inadeguati, che richiedono una risposta a tono, senza riserve, proprio come è accaduto in questo caso. Di recente la Ferragni ha voluto replicare a un commento piccato da parte di un hater che critica suo marito Fedez, insultandolo: “Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco“.

La risposta della Ferragni non si è fatta attendere, stroncando sul nascere il commento poco gradito: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore“.

Una risposta che di certo non è passata inosservata, tanto che in pochissimo tempo è riuscita a fare il giro del web, collezionando anche un discreto numero di like.

Sempre di recente inoltre la Ferragni fa sapere al suo pubblico di essere stata protagonista di una caduta a terra, ma che per fortuna non è accaduto nulla di grave: “sì sto bene. Son proprio caduta sul sedere quasi da ferma, quindi niente di che“, tranquillizzando tutti i fan che si era preoccupati della piccolina che nascerà tra poche settimane.