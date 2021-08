Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme a Capri. I fan vorrebbero un ritorno di fiamma

Sposati nel 2008, nel 2010 il primo figlio, ma nel 2017 la coppia ebbe un brusco arresto del proprio matrimonio, capitolando con un divorzio, sorprendendo tutti i fan. Parliamo dell’imprenditore Flavio Briatore, (ad oggi 71 anni) e della modella e presentatrice Elisabetta Gregoraci. Non è un mistero che tra i due protagonisti, nonostante la storia sia già bella che finita, regni comunque un rapporto civile e duraturo, per amore del figlio, Nathan Falco.

Numerose sono state le vicende che hanno visto protagonisti sia Briatore che la Gregoraci; non si può di certo non citare quella breve parentesi in cui Elisabetta era partecipante del “Grande Fratello Vip” e aveva iniziato un flirt molto serio con Pierpaolo Pretelli, tanto che i due vennero affettuosamente soprannominati dai fan “Gregorelli”. Alla fine il flirt finì in poco tempo, anche dietro consiglio di Briatore, per salvaguardare suo figlio Nathan.

Flavio Briatore ed Elisaetta Gregoraci di nuovo insieme?

Oggi però Briatore e la Gregoraci sono divenuti sorprendentemente di nuovo protagonisti del gossip, tutto dal sapore estivo. I due infatti sono stati avvistati nella splendida cornice di Capri, passeggiare mano nella mano, intenti a fare una bellissima e romantica passeggiata tra le vie dell’isola.

Lo scatto ha fatto ovviamente il giro del web; in molti hanno infatti esultato quando hanno visto i due personaggi camminare insieme, mano nella mano come due innamorati. Che abbiano deciso di concedersi una seconda possibilità? Difficile per adesso a dirsi, soprattutto perché, almeno per adesso, nessuno dei due ha dato modo di intuire la cosa.

Per adesso dunque non resto che aspettare, ma non sono pochi i fan che vorrebbero tanto che la coppia ritornasse insieme, felici e innamorati come ai vecchi tempi. In giro si leggono infatti numerosi commenti, come: “Ritornate insieme, vi prego”, scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Siete due splendidi genitori, dovreste stare insieme“.