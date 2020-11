Biagio Di Maro, dopo le accuse ricevute da Gemma Galgani, svela: "Ecco perché regalo mozzarelle a tutte"

In questa prima parte di stagione a “Uomini e Donne“, il cavaliere Biagio Di Maro è stato sicuramente il protagonista del parterre maschile. Complice la sua frequentazione con Gemma Galgani e in contemporanea con le dame Maria e Sabina, Biagio è spesso stato al centro dello studio. Una delle “caratteristiche” del cavaliere è il fatto che regali mozzarelle a tutte le donne che frequenta.

Di Maro è di origini napoletane e si sa, la mozzarella di bufala campana DOP è uno dei fiori all’occhiello culinari, nella regione meridionale. Spesso Gemma, dispiaciuta per il fatto che il cavaliere non le abbia riservato l’esclusiva, lo ha criticato e attaccato proprio a causa del fatto che elargisca l’alimento campano a tutte. Di Maro difatti ad ogni appuntamento come le donne, porta mozzarelle come se fossero fiori.

La Galgani lo ha etichettato “distributore di mozzarelle” e adesso Biagio ha svelato il perché. In un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, il cavaliere ha dichiarato che è coinvolto personalmente nella produzione di mozzarelle e che trattandosi di una tradizione tipica campana, l’ha trasformata in un suo modo per dimostrare interesse nei riguardi delle donne che sta frequentando.

“Regalare mozzarella di bufala a Napoli significa fare un regalo molto gradito. Per me è come regalare ad una donna rose rosse. Non la produco direttamente, ma seleziono la migliore, come faccio con le donne della mia vita“, ha confessato il cavaliere al magazine dedicato alla trasmissione. Biagio ha svelato una chicca interessante sul perché abbia scelto proprio la mozzarella e non un altro tipo di alimento tipico.

“Rappresenta il mio modo di essere: al suo interno racchiude una bontà unica!“, ha ammesso Biagio. Dunque la mozzarella rappresenta l’essenza di Di Maro, il suo modo di essere: la bontà. Con questa dichiarazione, Biagio si è definito un uomo buono. Le anticipazioni inoltre ci dicono che al momento il cavaliere abbia chiuso tutte le sue frequentazioni eccetto quella con Gemma.