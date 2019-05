A Favignana si terrà il "Red Head Sicily", il primo raduno estivo per chi ha i capelli rossi

Il prossimo 8 giugno, presso l’isola di Favignana, situata in Sicilia, in provincia di Trapani, si terrà il primo festival dedicato ai “rossi” di tutto il mondo. Il raduno, dedicato appunto, a tutti coloro che possiedono i capelli rossi naturali, si chiamerà “Red Head Sicily” ed è stato promosso dall’organizzazione che porta lo stesso nome, in collaborazione con il comune di Favignana e la Pro Loco Isole Egadi.

La scelta della location per l’organizzazione del “Red Head Sicily” non è stata casuale. L’isola di Favignana, infatti, non solo è l’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi, ma è conosciuta in tutto il mondo per la spiaggia di Cala Rossa. Questa splendida spiaggia nel 2015 è stata eletta come la spiaggia più bella d’Italia dal sito Skyscanner.

Il suo nome è legato ad un evento storico: nel 241 a.C. la flotta romana distrusse la flotta cartaginese che si trovava proprio a Favignana. Lo scontro avvenne durante la battaglia finale della Prima Guerra Punica. La storia riporta che questo evento fu molto sanguinolento e talmente cruento che il mare si colorò di rosso a causa dell’enorme quantità di sangue versata dai combattenti.

Il festival “Red Head Sicily” sarà un’occasione di festa e un momento di aggregazione e di tanto divertimento, naturalmente accompagnato da buon cibo e buona musica. Il promotore di questo primo raduno delle “teste rosse“, è stato il giornalista Max Firreri, che ha dichiarato in merito: “Una giornata di festa con musica, parata con street band, contest fotografici, occasione anche per parlare di pelli chiare e dei potenziali rischi derivati dall’esposizione al sole. Quello organizzato a Favignana è il primo raduno del Sud Italia, sugli esempi di altri festival che già da anni si organizzano in Francia, Londra, Germania, Olanda, Dublino e in Italia a Milano“.

Sarà quindi una giornata all’insegna dell’intrattenimento, che prenderà il via la mattina dell’8 giugno alle 10.30, quando ci sarà l’inaugurazione del villaggio “Rossi a primavera“, situato presso Piazza Camparia. In questo luogo si terrà anche un dibattito, durante il quale parleranno alcuni esperti della Fondazione Melanoma. L’argomento principale sarà quello dei rischi dell’esposizione al sole per chi ha la pelle molto chiara e quanto è importante la prevenzione nella lotta contro i melanomi e gli altri tumori della pelle. Alla fine del dibattito, ci sarà un concorso fotografico e un concorso di bellezza, al termine del quale saranno eletti Mister e Miss Red Head Sicily.

Il concorso di bellezza si terrrà a Piazza Matrice. Nel corso del pomeriggio, invece, si potrà esplorare l’isola di Favignana, attraverso una gita in barca oppure facendo una visita guidata in trenino, mentre il programma della serata prevede un concerto e un aperitivo al tramonto sulla spiaggia. Tutte le informazioni utili riguardo all’organizzazione del raduno si possono trovare sul sito dell’evento “Red Head Sicily”. Sul sito si può anche prenotare l’intero weekend ad un prezzo speciale e conveniente.