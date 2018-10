Eurochocolate di Perugia, quest’anno festeggia 25 anni

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - Per gli amanti del cioccolato, come me, l'Eurochocolate è il paradiso in terra. Un evento gratuito, dove è possibile assaggiare le migliori varietà di cioccolato, partecipare a degli eventi dove sono presenti i re del cioccolato, l'opportunità di avere anche dei dolci in omaggio, ma cosa si può desiderare di più?