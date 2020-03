Toyota ha posticipato la presentazione dell’inedito B-Suv su base Yaris

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Con il coronavirus c’è da ipotizzare che in casa Toyota abbiano deciso di prendersi più tempo per mettere a punto il loro B-Suv, un modello che debutterà in un segmento sempre più cruciale e affollato. Se l’approccio utilizzato sarà quello dello stile non convenzionale della C-HR, c’è da scommettere che la vettura metterà in difficoltà tutti i rivali, che tra le altre cose difficilmente possono offrire unità ibride con trazione integrale.