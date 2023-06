Toyota C-HR 2023: come va il crossover ibrido plug-in

La Toyota C-HR è uno dei crossover più apprezzati del mercato, grazie al suo stile originale, alla sua tecnologia ibrida e alla sua guida agile. La seconda generazione, presentata a giugno 2023, promette di migliorare ulteriormente questi aspetti, aggiungendo anche una versione ibrida plug-in e la trazione integrale. Vediamo come va il nuovo modello, che arriverà sulle strade entro la fine dell’anno.

Design. La nuova Toyota C-HR 2023 mantiene il design a diamante incrociato che ha caratterizzato la prima generazione, ma lo rende più moderno e filante. La lunghezza è di 4,36 metri, tre centimetri in meno rispetto al modello precedente, mentre il passo è di 2,64 metri. La larghezza è di 1,83 metri e l’altezza di 1,56 metri. Il frontale adotta la nuova firma luminosa che si è vista su Prius e bZ4x, con fari a Led affilati e una griglia ampia e bassa. La coda è dominata da una striscia di Led che percorre quasi tutto il portellone, lasciando spazio solo alla scritta con il nome del modello. Per la prima volta su una Toyota debuttano le maniglie a scomparsa, che enfatizzano la linea coupé della carrozzeria. I cerchi arrivano fino a 20 pollici e sono disponibili in diverse finiture.

Interni. L’abitacolo della nuova Toyota C-HR 2023 è curato e moderno, con una plancia orizzontale e due schermi da 12,3 pollici per il quadro strumenti e per il sistema multimediale. Quest’ultimo offre un assistente vocale intelligente, la connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay e un impianto audio JBL. Il cruscotto ha una nuova finitura superficiale più raffinata e i pannelli delle porte sono morbidi al tatto. I sedili sono realizzati con tessuto riciclato da bottiglie di plastica e la corona del volante è in pelle sintetica. L’illuminazione ambientale a Led può cambiare colore in base all’ora del giorno, alla temperatura o alla situazione di guida. Lo spazio per i passeggeri posteriori è aumentato rispetto al modello precedente, anche se mancano le bocchette dell’aria dedicate.

Motori. La nuova Toyota C-HR 2023 offre due motorizzazioni ibride: una tradizionale da 1.8 litri e 122 CV e una plug-in da 1.5 litri e 204 CV. Quest’ultima permette di percorrere fino a 70 km in modalità elettrica, grazie alla batteria da 18 kWh. Entrambe le versioni sono dotate di cambio automatico CVT e possono avere la trazione integrale AWD-i, che utilizza un motore elettrico sulle ruote posteriori. I consumi dichiarati sono di 3,8 l/100 km per l’ibrida e di 1 l/100 km per la plug-in.

Come va. La nuova Toyota C-HR 2023 si propone come un crossover dinamico e divertente da guidare, ma anche confortevole e silenzioso. La versione plug-in offre prestazioni brillanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La guida è fluida e precisa, grazie al cambio CVT ben tarato e allo sterzo diretto. Il telaio TNGA-C garantisce una buona stabilità e un’ottima tenuta di strada, mentre le sospensioni assorbono bene le irregolarità del manto stradale. La trazione integrale AWD-i aumenta la sicurezza e la versatilità del veicolo, permettendogli di affrontare anche percorsi sterrati o innevati.