Tesla: superati i 100 miliardi di capitalizzazione

Cosa ne pensa l’autore

Luca Calegaro - Tesla è un'azienda californiana, in uno stato che ha politiche molto "green", ed Elon Musk è sicuramente un personaggio che sa utilizzare ogni strumento per promuoversi. Basti pensare alla presunta figuraccia avvenuta durante la presentazione del Cybertruck con la rottura del finestrino; pochi giorni dopo la stessa vettura metteva in crisi un famoso pick up della Ford con una prova di trazione il cui video divenne virale. Se non è questo un esempio di "sapersi vendere", non saprei come altro definirlo.