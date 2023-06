Tesla: scoperta una modalità segreta che permette di guidare senza mani

Un hacker ha scoperto una modalità segreta nel software di Tesla che permette di attivare il sistema di guida autonoma completa (FSD) senza dover tenere le mani sul volante. La modalità, chiamata “Elon Mode” in onore del fondatore e CEO di Tesla, Elon Musk, è stata rivelata da un utente di Twitter con il nome di @greentheonly, che ha pubblicato un video in cui mostra come funziona.

Nel video, si vede il cruscotto di una Tesla Model 3 che mostra il messaggio “Elon Mode enabled. Hands free driving is allowed. Be ready to take over at any time“. Il conducente, quindi, stacca le mani dal volante e lascia che la macchina guidi da sola, seguendo il percorso impostato dal navigatore. Il video mostra anche come la macchina sia in grado di cambiare corsia, frenare e accelerare in modo autonomo. La modalità segreta è stata scoperta analizzando il codice del software di Tesla, che viene aggiornato periodicamente per migliorare le funzionalità del sistema FSD. Secondo @greentheonly, la modalità è presente da almeno due anni, ma è stata nascosta agli utenti e ai regolatori.

Per attivarla, infatti, bisogna modificare alcuni parametri del software tramite un computer collegato alla macchina. La scoperta ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati di Tesla e i critici della guida autonoma. Da una parte, ci sono quelli che vorrebbero provare la modalità segreta e che ammirano il coraggio e la visione di Musk. Dall’altra, ci sono quelli che ritengono la modalità pericolosa e irresponsabile, in quanto viola le norme di sicurezza stradale e mette a rischio la vita dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Tesla non ha ancora commentato ufficialmente la scoperta, ma si presume che la modalità segreta sia stata creata per testare il sistema FSD in condizioni reali e per raccogliere dati utili al suo perfezionamento. Tuttavia, la modalità potrebbe anche essere stata usata da Musk stesso o da altri dipendenti di Tesla per divertirsi o per sfidare le autorità. Tesla è nota per essere all’avanguardia nel campo della guida autonoma e per avere una filosofia innovativa e anticonformista. Tuttavia, la società ha anche affrontato diverse controversie e cause legali per i suoi sistemi FSD e Autopilot, accusati di essere difettosi o ingannevoli. Inoltre, alcuni incidenti mortali sono stati attribuiti alla guida autonoma di Tesla o alla distrazione dei conducenti che si fidavano troppo della tecnologia.

La modalità segreta scoperta dall’hacker potrebbe quindi rappresentare un ulteriore problema per Tesla, che potrebbe essere sanzionata o denunciata dai regolatori o dai consumatori. Allo stesso tempo, potrebbe anche aumentare l’interesse e la curiosità verso la guida autonoma e verso le capacità delle macchine di Tesla.