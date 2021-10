Stanziati 65 milioni per le auto elettriche: rappresentano davvero il futuro?

Cosa ne pensa l’autore

Alessia Castro - Quanto tempo dovrà passare prima che tutte le auto in circolazione siano elettriche? Considerando che al momento tra le nuove auto immatricolate solo il 10% sono elettriche, potrebbero volerci veramente tanti anni: probabilmente più di 40. Non ci resta che attendere per capire come evolverà questo mercato. Magari aiutato anche da incentivi diventati finalmente strutturali.