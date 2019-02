Skoda Vision iV: ecco la foto degli interni del prototipo di auto elettrica

Skoda ha pubblicato su internet le foto degli interni del suo prototipo elettrico. Si chiama Skoda Vision iV e si appresta a diventare la prima auto elettrica prodotta dalla casa automobilistica che collabora con Volkswagen da anni. Per il concept è stata usata la piattaforma MEB (Modular Electric Drive Kit), costruita appositamente con l’alloggiamento per il motore elettrico.

Dalle foto pubblicate, gli interni sembrano molto spaziosi e versatili. Il design del cruscotto e della console centrale è stato modificato per consentire il massimo comfort e una giusta ergonomia. Nello spazio tra i due sedili anteriori è posizionato un vano portaoggetti molto capiente, che può contenere oggetti di diverso tipo.

Skoda Vision iV: gli interni

Come ogni auto moderna, anche la Skoda Vision iV è dotata di un sistema di infotainment con varie funzioni, come ad esempio la possibilità di connettere wireless, dunque senza fili, due smartphone contemporaneamente. Inoltre, ci sono anche delle basi di ricarica con cui caricare la batteria del proprio telefono.

La plancia della Vision iV si suddivide in due livelli e le cuciture a vista richiamano i colori della carrozzeria esterna. Sul cruscotto, al centro, è posizionato l’ampio display che sembra essere sospeso al di sopra della console. Il sistema infotainment è facile e comodo da usare perché il poggiabraccio presente tra i due sedili consente di appoggiare il gomito e usare allo stesso tempo il display touchscreen.

Il volante, invece, presenta due razze e, al posto del logo, è stata piazzata direttamente la scritta “SKODA”. Gli investimenti versati per sviluppare le auto a zero emissioni sono pari a 2 miliardi di euro per il solo studio e sviluppo di tecnologie varie, inclusi i software legati alla guida autonoma e agli assistenti di guida. Entro il 2022 arriveranno, da parte di Skoda, 10 nuovi modelli completamente elettrici.