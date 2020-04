Skoda Octavia: arriva la quarta serie della best-seller boema

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Anche con la quarta generazione, Skoda Octavia continua a farsi apprezzare per la grande abitabilità e per i 600 litri del vano di carico della berlina, che salgono a 640 nel caso della wagon. I valori sono davvero da primato, e coniugandoli all’ottimo corredo tecnologico e ad un linea più accattivante rispetto al passato, la renderanno molto più appetibile soprattutto in Italia, dove continua ad essere penalizzata dalla pessima immagine di un marchio che negli anni Ottanta offriva vetture di ben altra qualità.