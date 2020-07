Sián Roadster: ufficiale la roadster da sogno della Casa del Toro

Presentata da CEO Stefano Domenicali, ex team principal di Ferrari, arriverà presto sul mercato, in 19 esclusivi esemplari già sold-out, la nuova roadster Sián Roadster che, prendendo il nome (Sián) dal termine bolognese indicante il fulmine, è accreditata di prestazioni da urlo, forte del suo motore apprezzato motore, autoprodotto, V12.

Sián Roadster è innanzitutto funzionale: pur futuristica come una coupé, guadagna in essenzialità dall’approccio open-top che, però, non ne mina l’aerodinamica: l’aria, infatti, è incanalata dal cofano anteriore basso, via splitter, accompagnata tramite le prese d’aria laterali, sino ad arrivare allo spoiler posteriore, con un ulteriore contributo offerto dall’alettone che, celato nel profilo, va a sollevarsi solo quando vi è necessità di sprintare le prestazioni. Ovviamente, lo stile è un tratto distintivo della nuova auto sportiva della Casa del Toro.

Sotto questo punto di vista, il costruttore di Sant’Agata Bolognese ha adottato i colori magnificenti della scuola bizantina, apprezzabili nella vicina Ravenna: l’esterno vede il telaio colorarsi di un intenso Blu Urano, laddove per i cerchi è stata scelta una rifinitura in Oro Electrum. Passando agli interni, ove spiccano il bianco e le bocchette ammodernate nella forma dalla stampa 3D e dalle iniziali del cliente, gli elementi in alluminio sono personalizzati in Oro Electrum, con dettagli invece cadenzati in Blu Glauco.

Chiaramente identificabile anche dai gruppi ottici anteriori a Y e dalle luci posteriori, 6, in forma di esagono, la Sián Roadster è mossa da un sistema ibrido che prevede un motore V12 di nuova generazione (portato a raggiungere i 785 cavalli vapore a 8.500 giri per minuto) e un sistema elettrico, da 34 kg, formato da un leggero super accumulatore (capace di stoccare 10 volte più energia di una comune batteria agli ioni di litio) e da un motore elettrico funzionante a 34 CV (ma da 48 CV), adibito a gestire le manovre poco impegnative energeticamente, come quelle del parcheggio o della retromarcia, ma anche a fornire uno sprint in più (per 819 CV complessivi) grazie al brevettato sistema di frenata rigenerativa.

Il raffreddamento, nella Sián Roadster, accreditata di uno scatto da 0 a 100 in 2.9 secondi e di una velocità di punta oltre i 350 km/h, con una fluidità di percorrenza ravvisabile già alla terza marcia (stante una forza di trazione, in questo caso, aumentata del 10%), spetta ad apposite alette che vengono attivate quando dei materiali smart ne ravvisano la necessità, in base alla temperatura dello scarico.