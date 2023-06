Samsung Exynos Auto V920: il processore che rivoluzionerà i sistemi di infotainment delle auto Hyundai

Samsung Electronics, leader mondiale nella tecnologia dei semiconduttori avanzati, ha annunciato che il suo ultimo processore per l’automotive, l’Exynos Auto V920, è stato scelto per alimentare i sistemi di infotainment di bordo (IVI) delle auto Hyundai di nuova generazione, che sono previste per il 2025. Si tratta della prima collaborazione tra Samsung e Hyundai Motor, leader globale nella mobilità, nel campo dei chip per l’automotive.

“Siamo entusiasti di collaborare con Hyundai Motor, un prestigioso produttore di mobilità globale, e prevediamo che questa partnership rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nello spazio dell’infotainment automobilistico“, ha dichiarato Jae Geol Pyee, Vicepresidente Esecutivo di Sales & Marketing, System LSI Business di Samsung Electronics. “Attraverso una stretta collaborazione con i nostri clienti globali e i partner dell’ecosistema, continueremo a creare soluzioni di chip automobilistici all’avanguardia che offrono un’esperienza di mobilità sicura e piacevole“.

L’Exynos Auto V920 è il terzo processore di Samsung per i sistemi IVI avanzati. Con notevoli miglioramenti nelle prestazioni della CPU, della grafica e del processamento neurale, il V920 offrirà un’esperienza ottimale a bordo del veicolo, consentendo la visualizzazione in tempo reale delle informazioni critiche di guida, nonché la riproduzione fluida di contenuti video e giochi ricchi di grafica su più display.

La CPU del V920 integra 10 core di Arm ottimizzati per la guida autonoma, consentendo una maggiore potenza di elaborazione del 1,7 volte rispetto alla generazione precedente. Con il supporto per la velocità all’avanguardia della memoria LPDDR5, il V920 può gestire in modo efficiente fino a sei display ad alta risoluzione per i sistemi di cruscotto, infotainment e intrattenimento dei sedili posteriori, e fino a 12 sensori di telecamera che catturano informazioni visive cruciali.

Sono stati apportati significativi miglioramenti alle prestazioni grafiche e dell’intelligenza artificiale (AI) del processore, migliorando la presentazione visiva sui display e ottimizzando l’interazione del conducente con le informazioni a bordo. Per fornire un’interfaccia utente grafica (GUI) ricca, il V920 integra core GPU avanzati con capacità di elaborazione grafica fino a due volte più veloci rispetto al predecessore. Incorporando i core di calcolo più recenti, l’unità di elaborazione neurale (NPU) raggiunge una prestazione 2,7 volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Ciò consente al V920 di supportare funzionalità avanzate di monitoraggio del conducente per rilevare meglio lo stato del conducente e valutare rapidamente i dintorni, fornendo un ambiente di guida ancora più sicuro.Per rafforzare ulteriormente la sicurezza del conducente, l’isola di sicurezza integrata nel V920 – conforme ai requisiti Automotive Safety Integrity Level B (ASIL-B) – rileva e gestisce i guasti in tempo reale, mantenendo il sistema IVI sicuro.L’Exynos Auto V920 segna una svolta nel settore dei chip automobilistici e dimostra l’impegno di Samsung nel fornire soluzioni innovative per la mobilità del futuro. Il processore sarà alla base dei sistemi IVI delle auto Hyundai che saranno lanciate sul mercato entro il 2025.