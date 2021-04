Rolls Royce, sul Suv Cullinan arriva il "Recreation Module": tanto spazio per gli hobby

Rolls Royce decide di stupire ancora di più la sua esigente clientela, e in questi giorni sul Suv Cullinan ha annunciato una importante novità. Nell’auto sarà possibile avere un “Recreation Module”. Si tratta di uno spazio destinato agli hobby del proprietario, dove le persone possono conservare tutti gli oggetti delle loro passioni. L’apertura del vano, una autentica cassetta motorizzata, è pensata per adattarsi al pavimento del bagagliaio e quindi essere invisibile. Premendo un pulsante la cassetta si aprirà e si potranno prendere gli attrezzi o oggetti conservati dentro.

Si potranno portare con sè qundi kit per arrampicata sportiva e pesca a mosca, ma anche attrezzi sportivi per fare snowboard e addirittura paracadutismo. Il quotidiano Repubblica, parlando delle novità in arrivo sul Cullinan, fa un esempio pratico. Un cliente potrebbe quindi ideare tre singoli moduli ricreativi per le riprese, lo sci e l’attrezzatura fotografica, quindi selezionare e installare l’unità appropriata prima della partenza. Insomma una vera novità destinata sicuramente ad avere successo sull’esigente e ricca clientela che utilizza quest’auto.

Disponibili anche le “Viewing Suite”

Ma non è finita perché Rolls Royce ha anche un’altra novità. Sempre sul Suv Cullinan saranno disponibii le “Viewing Suite”. Si tratta di doppie poltroncine che escono dal pianale e che si ritraggono all’indietro. A tutto questo bisogna aggiungere la magia di un tavolino anch’esso retrattile: qui si potranno sorseggiare cocktail o bevande varie.

Il Suv Cullinan è una delle auto di lusso più prestigiose del marchio Rolls Royce. Si tratta di un 4X4 adatto ad ogni tipologia di terreno. L’auto è pronta a soddisfare le passioni dei clienti più esigenti. Il motore è a benzina e ha 571 cavalli. Potenza ed eleganza, quindi, che si fondono assieme dando vita ad un prodotto davvero originale.

Il prezzo del veicolo parte da 338.000 mila euro, almeno così riferisce il sito Motori.it. Gli interni sono eleganti e spaziosi: nel veicolo possono entrare 5 persone. Il Rolls Royce Cullinan ad oggi è il Suv più costoso sul mercato e impressiona soprattutto per le sue forme possenti: il suo potente motore a benzina può spingere l’auto fino a 250 chilometri orari.