Rolls-Royce Spectre: in arrivo la super coupé extra lusso da 520 km di autonomia e con 585 CV

Ascolta questo articolo

A inizio secolo Charles Rolls, cofondatore del marchio vaticinò un futuro in cui la mobilità sarebbe stata elettrificata: oltre 120 anni dopo, la britannica Rolls-Royce ha presentato la versione finale (più che altro nel design) della sua prima auto elettrica, la Spectre, alla quale seguiranno molti altri modelli, tanto da riuscire ad avere, per il 2030, solo auto a zero emissioni.

Giudicata in grado di stare su strada per 400 anni, grazie a test di percorrenza estremi che lo scorso Aprile l’avevano vista percorrere 2,5 milioni di km, la Roll-Royce Spectre ricorda un po’ la Phantom, anche perché ne condivide la piattaforma Architecture of Luxury da cui sono uscite pure le Ghost e Cullinan. Dimensionalmente, risulta alta 1,56 m, lunga 5,45 m, e larga 2,08 m, con un interasse di 3,21 m e una griglia estremamente larga davanti (posta tra gruppi ottici sfinati) i cui particolari sono visibili anche al buio grazie a 22 LED. Dietro, i fanali posteriori, piccoli, sono nel classico stile Rolls-Royce.

Nonostante le dimensioni massicce, quella che è stata definita come una “super coupé elettrica ultra-lussuosa” vanta un coefficiente di resistenza aerodinamico molto buono, pari a 0.25 Cx, ottenuto grazie a un design ispirato agli yacht, e alla particolare sagomatura conferita ai cerchi da 23 pollici in lega e alla statuetta Spirit of Ecstasy. Sui pannelli delle portiere, si intuiscono punti luminosi presenti anche nel tettuccio dell’abitacolo, che ospita sino a 4 persone in totale comodità: ciò è ottenuto grazie a 18 sensori che, a seconda del terreno sui cui si viaggia, regolano la risposta dell’auto, la stabilità, e il rollio, mentre la batteria, forse da 120 kWh, “è stata utilizzata anche come una barriera anti-rumore per isolare il fondo della vettura“.

Basata sul Rolls-Royce 3.0, un sistema di trasmissione del tutto elettrico in cui “un insieme di componenti è in grado di pensare e comportarsi in modo unitario, dialogando con il veicolo“, la Roll-Royce Spectre, in arrivo ai clienti che possono prenotarla sin d’ora entro il quarto trimestre 2023, vanta un motore da 585 cavalli vapore, pari a 430 kW, capace di mettere su strada una potenza di 900 Nm di coppia motrice, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.5 secondi nonostante una mole da 2.975 kg, pari quindi a quasi 3 tonnellate.

Secondo quanto dichiarato, la Roll-Royce Spectre dovrebbe avere un’autonomia, secondo il ciclo WLTP, pari a sino a 520 chilometri ed un prezzo che dovrebbe oscillare tra i 368mila euro richiesti per la Cullinan e i 484mila euro necessari per la Phantom.