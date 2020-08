Ram 1500 RTX: ufficiale il truck più potente e veloce al mondo

Dopo 4 anni di affinamenti del relativo concept, è in procinto di partire, negli stabilimenti Ram del Michigan, precisamente a Sterling Heights, la produzione di serie del suv TRX (listato negli USA a partire da 70.000 dollari) che, inserito nella linea 1500 dedicata ai modelli con ampia capacità di carico (594 kg nel cassone), è stato caldeggiato come il truck più potente e veloce al mondo.

Sul piano del design Ram 1500 RTX in edizione 2021 si presenta con un cofano in leggero alluminio sul quale sono poggiati LED quali luci d’ingombro: poco sotto, una griglia espone la scritta Ram. mentre in ottica protettiva risultano implementati una piastra a tutela del motore e un paraurti in alto-resistente acciaio.

La presenza laterale di larghi (certo, meno che sul retro) parafanghi è funzionale ad accogliere, dietro cerchi da 18 pollici, abnormi pneumatici da 35 pollici (nello specifico, dei Goodyear Territory All-Terrain “cuciti” su misura), con la conseguenza che il veicolo è di 203 mm il più largo della serie.

Posteriormente, tralasciando le luci di ingombro, collocate tra i paraurti e il portellone con badge Ram, spicca un paraurti sempre in acciaio, con due feritoie necessaria a far passare i 127 mm di diametro del doppio scarico, e gli imponenti ganci, sovradimensionati per trainare 3.674 kg di carico. Altamente personalizzabile, il suv 1500 TRX di Ram permette anche di scegliere particolari decalcomanie e grafiche per carrozzeria e cofano, predellini in alluminio, etc.

Gli interni, che trovano il loro clou con ventilati e riscaldati sedili in pelle scamosciata traforata con cuciture grigie e inserti in grafite, in attesa di prevedere anche l’arrivo di opzioni con la fibra di carbonio, usualmente mixano 3 differenti finiture, con superfici in nero e rosso rubino scuro che si sposano alla perfezione con l’impiego di pregiati materiali in vinile e tessuto.

Abbandonando gli eleganti interni, il suv 1500 TRX di Ram, il cui pianale farà da base per il restyling del lussuoso Jeep Wagoneer 7 posti forse ispirato al concept Yuntu visto a Shangai nel 2017, opta per un sovralimentato motore termodinamico V8 da 6.200 centimetri cubici di cilindrata, in grado di mettere su strada una potenza di 702 cavalli vapore, o di 881 Newton metri di coppia motrice, distribuiti pienamente, grazie alla trazione integrale che, in tandem con un cambio automatico a 8 rapporti, fa scattare il suv da 0 a 100 km/h in appena 4.5 s, portandolo a raggiungere una velocità di punta pari a 190 km/h.