Prendersi cura della propria auto: le offerte autunnali con il 50% di sconto

Avere i giusti dispositivi per prendersi cura della propria auto è sempre un’ottima idea. Con l’arrivo, tra qualche settimana dell’autunno, sono partiti già i primi sconti e tra essi troviamo anche i prodotti relativi alla cura dell’auto e delle moto.

Tra i dispositivi che possono tornare più utili, troviamo un gonfiatore portatile per pneumatici, degli avviatori d’emergenza quando la batteria si scarica eccessivamente, e una lucidatrice. Quest’ultima, in particolare, consente di pulire l’auto e far sparire i graffi più leggeri.

Coupon sconto per i prodotti auto e moto

Oggi, vogliamo segnalare le offerte da parte del brand TackLife. In particolare, con le offerte autunnali e il coupon “AUTUNNO50”. Con questo codice, utilizzabile fino al 31 settembre 2021, ogni prodotto sarà in sconto a metà prezzo.

Il primo prodotto per la cura dell’auto è il Tacklife T8, un avviatore di emergenza. Esso può fornire corrente a massimo 800 Ampere. In questo caso è possibile avviare il proprio veicolo nel caso in cui la batteria risulti particolarmente scarica. La batteria dell’avviatore è da 18.000 mAh e funge anche da powerbank per eventuali smartphone e tablet. Come funzioni extra ha i cavi da collegare alla batteria, una bussola, una torcia e altre funzioni simili. Il prezzo dell’avviatore è di 90 euro.

In alternativa è disponibile anche un altro avviatore d’emergenza chiamato Tacklife T8 Max che sfrutta la corrente fino a 1000 Ampere e avviare motori a benzina e diesel fino a 6,5 litri di cilindrata. Per quest’ultimo il prezzo sale a 100 euro.

Un altro strumento utile è il gonfiatore portatile per pneumatici. Si chiama Tacklife M1 ed è un mini-compressore che consente di gonfiare una ruota completamente sgonfia in un paio di minuti. Il flusso d’aria raggiunge è 40 litri al minuto. È compatibile con auto, berline, SUV di medie dimensioni, moto, biciclette. Il compressore per gonfiare gli pneumatici costa 50 euro.

Infine, c’è la lucidatrice da 1.500 watt. Presenta 6 velocità che variano tra i 600 e i 6 mila giri al minuto. Per conoscere la velocità di rotazione utilizzata in quel momento c’è un display LCD. Come già anticipato, essa consente di rendere lucida la carrozzeria e sfruttando le proprietà abrasive è possibile rimuovere i graffi più leggeri. La lucidatrice costa 80 euro.