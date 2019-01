Porsche si prepara al Rally: ecco la Cayman GT4 Rallye

Il produttore di auto sportive di Zuffenhausen, Porsche, sta progettando un ritorno ai rally. Per questo, il reparto motorsport di Weissach sta sviluppando la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport per conformarsi ai regolamenti FIA R-GT. Il veicolo dovrebbe essere pronto a debuttare nella stagione 2020. Un fattore decisivo in questa decisione è stata la risposta positiva al lancio della Porsche Cayman GT4 Rallye Concept Car in occasione dell’ADAC Rallye Deutschland 2018.

Romain Dumas ha guidato lo studio del concept spettacolare come auto da corsa. La prima demo su neve e ghiaccio per la concept car del rally sarà al Porsche Winter Event, che si terrà prima della GP Ice Race a Zell am See. A pilotare la concept car è l’eroe locale Richard Lietz, che attualmente è al terzo posto nel Campionato mondiale Endurance FIA ​​(FIA WEC, GTE-Pro).

Porsche torna ai rally? Con la Cayman sembra di sì

In contrasto con la concept car, la futura vettura da rally non si baserà sulla Cayman GT4 Clubsport costruita fino al 2018, ma sulla nuova, 718 Cayman GT4 Clubsport in esclusiva per gli sport motoristici, presentata agli inizi di gennaio. La nuova vettura da corsa per i clienti, progettata per la serie GT4 e per gli eventi di trackport e track day, è alimentata da un motore a sei cilindri da 3,8 litri che produce 313 kW (425 CV).

Nello sviluppo del veicolo, l’attenzione è stata rivolta alle prestazioni, alla guidabilità, e alla sostenibilità. Nella costruzione della Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, diverse parti del corpo sono state realizzate per la prima volta in materiale composito a fibre naturali.

L’aspetto della Porsche Cayman GT4 Rallye Concept Car al 2018 Rallye Deutschland ha dato un feedback positivo. La risposta di team, piloti e organizzatori di serie, è stato un fattore decisivo per portare avanti il ​​nuovo programma di sviluppo.

Porsche ha una lunga storia di successi nei rally. Rivendicare la vittoria complessiva al Rally di Dakar nel 1986 con la Porsche 959 è considerata una pietra miliare. Anche la Porsche 953, basata su una versione a quattro ruote motrici della 911, ha vinto il Rally di Dakar. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, Vic Elford e Björn Waldegard celebrarono importanti trionfi con la Porsche 911 al leggendario Rally di Montecarlo.