Polestar 2: il fastback elettrico che sfida Tesla

Polestar 2 è la seconda auto elettrica del marchio svedese nato dalla collaborazione tra Volvo e Geely. Si tratta di un fastback a cinque porte che punta a competere con la Tesla Model 3 nel segmento delle berline elettriche ad alte prestazioni. Polestar 2 si distingue per il suo design minimalista e raffinato, che richiama le linee delle Volvo ma con una personalità propria. L’auto ha una lunghezza di 4,6 metri, una larghezza di 1,8 metri e un’altezza di 1,5 metri.

Il bagagliaio ha una capacità di 405 litri, ampliabile a 1.095 litri abbattendo i sedili posteriori. Inoltre, c’è un vano anteriore da 35 litri per riporre i cavi di ricarica o altri oggetti. Polestar 2 è disponibile con quattro opzioni di propulsione elettrica, che variano in base alla potenza, alla coppia, all’autonomia e alla trazione.

La versione più potente è la Long range Dual motor con Performance Pack, che offre 476 CV, 740 Nm, una velocità massima di 205 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e un’autonomia fino a 591 km nel ciclo WLTP. Questa versione include anche il pacchetto Performance Pack, che aggiunge sospensioni Öhlins regolabili, freni Brembo a quattro pistoncini, cerchi in lega da 20 pollici e cinture di sicurezza gialle. La versione Long range Dual motor ha le stesse caratteristiche della precedente, ma senza il Performance Pack.

La versione Long range Single motor ha invece un solo motore posteriore da 299 CV e 490 Nm, una velocità massima di 180 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e un’autonomia fino a 654 km nel ciclo WLTP. Infine, la versione Standard range Single motor ha un motore posteriore da 272 CV e 490 Nm, una velocità massima di 180 km/h, uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e un’autonomia fino a 518 km nel ciclo WLTP. Tutte le versioni di Polestar 2 hanno una batteria agli ioni di litio da 78 kWh (72 kWh nella versione Standard range), che si può ricaricare in corrente alternata fino a 11 kW o in corrente continua fino a 150 kW. In quest’ultimo caso, si può passare dallo stato di carica del 10% all’80% in circa mezz’ora. Polestar 2 è anche un’auto tecnologica e innovativa dal punto di vista dell’infotainment.

Infatti, è la prima auto al mondo ad avere il sistema operativo Android Automotive integrato nel display touchscreen da 11 pollici sul cruscotto. Questo sistema permette di accedere ai servizi Google come Google Assistant, Google Maps e Google Play Store, oltre che ad altre applicazioni compatibili. Inoltre, l’auto dispone di un quadro strumenti digitale da 12 pollici e di un sistema audio Harman Kardon con tredici altoparlanti. Polestar 2 offre anche un alto livello di sicurezza attiva e passiva, grazie ai sistemi di assistenza alla guida derivati da Volvo.

Tra questi ci sono il Pilot Assist, che mantiene l’auto nella corsia e regola la velocità in base al traffico; il City Safety, che rileva i pedoni, i ciclisti e gli animali; il Blind Spot Information System, che avvisa della presenza di veicoli nell’angolo cieco; il Cross Traffic Alert, che segnala i veicoli in arrivo quando si esce da un parcheggio; e il Rear Collision Warning, che prepara l’auto in caso di impatto imminente da dietro. Polestar 2 è già ordinabile sul sito ufficiale del marchio o presso le Polestar Location, gli showroom esclusivi dove si può vedere e provare l’auto. I prezzi partono da 49.900 euro per la versione Standard range Single motor e arrivano a 67.900 euro per la versione Long range Dual motor con Performance Pack.

Le consegne sono previste per il 2024. Polestar 2 è quindi un’auto elettrica che non ha nulla da invidiare alla concorrenza, anzi, si propone come una valida alternativa per chi cerca prestazioni, design, tecnologia e sostenibilità.