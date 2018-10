Pneumatici invernali: obbligo dal 15 novembre

Novembre è alle porte, tempo in cui il cambio gomme è obbligatorio per affrontare senza pericoli stradali il periodo invernale. Ad affermarlo è il Codice della Strada.

Alcune tratte stradali, tuttavia, potrebbero subire qualche variazione; meglio essere informati sulle normative riguardanti le strade che frequentiamo.

La normativa e le sanzioni

Ogni stagione richiede un tipo di pneumatico per la propria auto lo afferma l’articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla Legge n.120 del 29 luglio 2010, dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 c’è l’obbligo di montare gomme da neve o portare con sé catene: “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio” come si legge anche nel sito del Giornale.

L’ordinanza riguarda tutti i mezzi a quattro ruote: dalle automobili ai tir e mezzi pesanti. Il ministero dei Trasporti ha indicato due date obbligatorie, ma già da un mese prima il 15 novembre gli pneumatici possono essere montati, per poi smontarli fino a un mese dopo il 15 aprile.

Per chi non adeguerà la propria auto con gomme termiche o catene, incorrerà in sanzioni amministrative, meno salate nei centri abitati rispetto a quelle sulle autostrade o extraurbane. In città la multa va dai 41 ai 168 euro, mentre sulle autostrade o sulle strade extraurbane va da un minimo di 84 fino a un massimo di 335 euro.

Alla multa si aggiunge la decurtazione di 3 punti dalla patente nel caso non adeguassimo il prima possibile l’auto alla normativa. Ogni zona può avere un diverso ente di gestione stradale che ha la facoltà di cambiare la normativa, per questo motivo è bene informarsi sulle direttive della propria zona.

L’alternativa a questi cambi stagionali sono le gomme “All season”, che essendo intermedie sono state omologate per essere utilizzate tutto l’anno. Per tutte le altre gomme il 15 novembre è vicino, meglio assicurarsi di avere quelle invernali!