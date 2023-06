Nuovo Codice della Strada, le novità e le parole di Salvini: "Se ti stronchi di canne ti ritiro la patente per 3 anni"

Il Consiglio dei ministri, il principale organo collegiale esecutivo del Governo della Repubblica Italiana, ha dato il via libera al disegno di legge presentato dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Ribattezzato con il nome “tolleranza zero“, ci saranno dei importanti cambiamenti per via del nuovo Codice della Strada.

“Nel codice della strada abbiamo messo l’educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi“ ha spiegato Matteo Salvini per poi aggiungere: “Ci sarà la revoca della patente fino a tre anni per chi guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe. Il messaggio è molto chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e fino a tre anni non la rivedi più”.

Tutti i cambiamenti del nuovo Codice della Strada

Partendo dalle droghe, sarà immediatamente punito, indipendente dall’alterazione psico-fisica, chi guida avendo assunto droghe, e la positività al test rapido può portare la sospensione e in seguito anche il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni.

Per chi guida sotto l’effetto dell’alcol riceverà una sospensione della patente di tre anni. In più viene introdotto il divieto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo di installare l’alcolock (chiamato anche ignition interlock device), il dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore di un veicolo a motore, che va utilizzato obbligatoriamente prima di poter avviare il veicolo e che, in caso di superamento di un certo limite, ne impedisce l’accensione o la guida.

Importante cambiamento anche per chi usa il cellulare alla guida. Il trasgessore della legge difatti può ricevere una sospensione breve della patente dai 7 giorni a fino a 20 se non si è un virtuoso della strada e si hanno meno di 20 punti sulla patente.

Anche per via del caso legato a Casal Palocco, con la scomparsa del piccolo Manuel investito da un suv Lamborghini, il Governo Meloni ha deciso di innalzare da uno a tre anni il limite entro cui i neopatentati non potranno guidare le auto più potenti. Per di più i minorenni ed i non patentati che vengono beccati a guidare il proprio veicolo senza patente da ubriaco o drogato non ne potranno prendere una fino ai 24 anni.

Le ultime novità sui monopattini elettrici

Ci saranno delle importanti strette anche per i monopattini. Chi li guida infatti dovrà indossare un casco e, chi circola senza assicurazione o senza targa, dovrà pagare una multa che varia dai 100 ai 400 euro. Sarà obbligatorio anche avere una lucina di svolta e di freno su entrambe le ruote e sono previste sanzioni per la guida in contromano e su strade extraurbane trafficate.

Sarà importante anche l’educazione a scuola. Infatti si è deciso di inserire corsi extracurricolari di educazione stradale e, chi deciderà di prenderne parte, riceverà due punti extra all’atto del conseguimento della patente. Tutti i corsi saranno organizzati dalle Scuole secondarie di II grado, statali e paritarie.