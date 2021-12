Nuove auto 2022: il calendario dei modelli in uscita in Italia

Il mondo delle auto è sempre in continuo aggiornamento e gli appasionati sono sempre alla ricerca di notizie nuove sulle auto del domani. Nel 2022 avremo tante nuove auto, con altrettanti marchi. C’è chi interviene con un restyling, chi con auto completamente nuove.

Le auto di segmento D e PREMIUM sono sempre quelle più affascinanti ma il fatturato più grande lo si fa con quello del segmento B e segmento C. Di sicuro il restyling della Ford Fiesta sarà uno dei più attesi essendo un auto molto commercializzata nel nostro Paese, ma quelle della nuova Renault Megane E-Tech, Maserati Grecale e ancor di più la nuova Alfa Romeo Tonale sono le star che tutti stanno aspettando.

La Megane sarà tutta nuova, sarà solo il nome ad essere lo stesso come le serie precedenti. Sarà full elettric, sarà prodotta sul nuovo pianale CMF-EV costruito appositamente per le auto elettriche ed avrà un autonomia fino a 450 km.

La Maserati Grecale sarà costruita sulla stessa piattaforma della cugina Alfa Romeo Stelvio. I motori partiranno dal 4 cilindri 2.0 affiancato al motore elettrico da 48 volt in grado di erogare ben 330 CV. Successivamente arriverà anche il 3.0 V6 che ha già debuttato con la Maserati MC20.

Nel corso del 2022 arriva anche una versione completamente elettrica con un carico batteria da 90 KWh. Di sicuro per gli italiani la più attesa è l’Alfa Romeo Tonale. In questo periodo si stanno iniziando a vedere per le strade i primi muletti tutti camuffati in questo modo non si riescono a vedere tanti dettagli ma a metà 2022 finalmente sarà pronta e ordinabile.

Ancora non si sanno le informazioni sui motori ma pare che si dovrebbe partire con i 4 cilindri turbo benzina 1.3 con sistema mild hybrid. Di sicuro non mancherà una versione 4×4.

Non ci resta che aspettare il nuovo anno.