Nuova Tesla Model S P100D: il futuro dell’elettrico è ora

La tentazione di averla è enorme: stiamo parlando della nuova Tesla Model S P100D. Provate a salirci su e non vorrete più lasciarla. Lo scoglio del prezzo purtroppo rimane, inutile nasconderlo, ma tra leasing a poco più di 600 euro al mese e costi di gestione e manutenzione ridottissimi, la berlina a zero emissioni della casa californiana potrebbe davvero diventare un’occasione d’oro.

Per chi percorre tanti chilometri ogni anno, considerare una Tesla Model S è un buon investimento sia perchè consente di risparmiare diverse migliaia di dollari all’inizio, sia perchè c’è la possibilità di ricariche gratuite per tutta la durata di vita dell’auto: infatti, presso i Tesla Supercharger, una delle brillanti idee di Elon Musk, si può ricaricare la propria Tesla gratis!

Grazie alla collaborazione del Tesla Store di Milano, che è stato da poco inaugurato nel cuore di Piazza Gae Aulenti, c’è la possibilità di provare la Tesla Model S P100D (dove 100 è il numero che indica i kWh dell’auto elettrica): la versione più performante della gamma possiede due motori elettrici, uno anteriore e l’altro posteriore, che consentono di ottenere un favoloso sistema di trazione integrale senza albero di trasmissione.

I numeri parlano chiaro: 613 cavalli di potenza, una coppia incredibile di 967 Nm e, in più, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi. Numeri che fanno rabbrividire perfino una Formula 1 e supercar da oltre un milione di dollari. La berlina realizzata in California però è più un’auto da godere tutti i giorni, nel tragitto casa-lavoro, poichè scattante ai semafori, green, e comodissima.

Guidando a velocità di crociera, si riescono a tenere a bada i consumi di energia elettrica: in media, si riescono a percorrere tra i 3 e i 6 km con 1 kWh di energia, a seconda del modello e di quanto si preme l’acceleratore. Avete ancora dubbi a riguardo?