Nuova Lamborghini Countach, l’ultimo modello della casa del toro è già sold out

Un mito è sempre un mito, anche se passano molti anni, e un esempio illustre è la nuova Lamborghini Countach che ritorna per far sognare ancora.

Ma vi avvisiamo subito che se volevate averne una tutti i modelli sono gìà sold out, il fascino che può suscitare un’auto che ha fatto la storia dei motori non ha paragoni e quindi chi la voleva “e poteva permettersela” non ci ha pensato due volte.

Lamborghini Countach, dati tecnici

La velocità di punta è di 355 km/h con accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi, cambio a sette rapporti ma soprattutto il fascino di essere alla guida di una Lamborghini e non una qualsiasi ma l’erede di un’icona di stile d’altri tempi.

Andando più nello specifico e quindi nel cuore della vettura troviamo un V12 aspirato da 6,5 litri che sprigiona 814 cavalli di potenza, l’auto è costruita sullo chassis di un Aventador, si potrebbe quindi definire una sua versione rivista.

Sono 122 gli esemplari ma tutti già venduti, e il prezzo? Più di 2 milioni di euro, che non hanno di certo intimorito all’acquisto i suoi nuovi proprietari. Notizie non confermate ufficialmente parlano anche di prezzi che si aggirerebbero intorno ai 4 milioni di euro che sarebbero disposti a sborsare dei collezionisti per poterne avere una.

Di fronte a tanto splendore bisogna anche riconoscere però una grande mancanza, l’iconico spolier posteriore. Questo pezzo infatti è stato omesso in questa nuova versione e moltissimi appassionati e puristi non hanno di conseguenza gradito la scelta. Non è dunque da escludere che la casa bolognese introduca un modello ancora più esclusivo in futuro, munito questa volta del mitico alettone posteriore.

Lamborghini Countach, un po’ di storia

La prima Lamborghini Countach venne presentata nel lontano 1977, il suo design era concepito con proporzioni perfette ma anche pure ed essenziali, un’auto che per il suo design ha anche anticipato i tempi, perchè il suo stile era futuristico ed innovativo per l’epoca, in un periodo come gli anni settanta dove spiccava la creatività e la fantasia anche nella moda.

Mitja Borket, responsabile dello stille Lamborghini, disse ” Ci sono opere d’arte che rimangono sempre attuali, la forma della Countach è una di quelle. “

La Countach nel cinema

La Countach apparì anche nel cinema, possiamo citare pellicole come The Cannonball Run (La corsa più pazza d’America) con Burt Reynolds e in Mr. Billion (Mister Miliardo) con Terence Hill, fino ad arrivare ad oggi dove la vediamo apparire nel trailer del prossimo film House of Gucci con Lady Gaga.

La casa di Sant’Agata bolognese ha lasciato il segno con i suoi modelli di auto da sogno e la Countach è di sicuro uno di quelli più riusciti ed amati da sempre, questo fascino la fece diventare protagonista anche nel mondo dello spettacolo e del glamour. La nuova Lamborghini Countach rappresenta dunque il ritorno di un mito che ispira ancora oggi il design e lo stile del mondo delle auto e che adesso viene riproposta in questo remake che affascina ancora come una volta.