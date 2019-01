Nuova Fiat Tipo: ecco tutta la gamma 2019

La Fiat Tipo si rinnova in vista del 2019. Sono arrivati due nuovi allestimenti, noti come S-Design e Sport. L’ultimo allestimento è stato sviluppato in collaborazione con Mopar ed è disponibile solo sulle vetture a 5 porte: comprende alcuni accorgimenti più sportivi, come lo spoiler al posteriore, le minigonne, i paraurti più bombati, e le cornici dei fendinebbia aggiornate.

Per quanto riguarda la S-Design, invece, la colorazione della carrozzeria aggiunta è rossa con il tetto nero, con quest’ultimo che è un optional: si può avere l’auto anche monocolore. Le differenze estetiche riguardano la calandra in nero lucido, i finestrini e il lunotto posteriore oscurati, i cerchi in lega da 18 pollici con finitura diamantata. Inoltre, i fari anteriori sono, come optional, bi-xeno, mentre gli interni sono disponibili solamente in nero.

Fiat Tipo 2019: le motorizzazioni

Gli interni della Fiat Tipo con allestimento S-Design, prevedono i sedili in pelle, cuciture in doppia ribattuta, mentre il volante e il pomello del cambio presentano una finitura a trama incrociata. Di serie, sulla versione S-Design e Sport, c’è il sistema infotainment da 7 pollici, Uconnect touchscreen.

Il volante è dotato di comandi per il controllo, e la navigazione nell’Uconnect è affidata al sistema di TomTom Live, che avverte l’automobilista in caso di autovelox nelle vicinanze, ma aggiorna anche sul meteo e sulle condizioni del traffico. L’auto è dotata di interfaccia bluetooth per connettere i propri smartphone, tablet, e riprodurre musica senza il collegamento via cavo.

Il sistema Uconnect include anche la lettura SMS, i comandi vocali, gli ingressi AUX e USB, regolazione del volume in base alla velocità, ed è compatibile sia con AppleCar, che con Android Auto. I motori disponibili per i due allestimenti sono 4: si può scegliere tra il 1.4 turbo-jet benzina da 120 cv e il 1.6 diesel multijet da 120 cv, il benzina 1.4 aspirato da 95 cv e il 1.3 multijet da 95 cv.