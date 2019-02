Nuova Audi SQ5: arriva il motore turbodiesel da 347 cv

L’Audi SQ5 è la versione più sportiva e performante della famosa Audi Q5, il suv di media grandezza della casa dai quattro anelli. Per la versione di punta è in arrivo una nuova motorizzazione, ovvero il turbodiesel V6 3.0 TDI che eroga una potenza massima di 347 cv e una coppia massima di 700 Nm.

Il compressore del motore è azionato elettricamente e fa uso della tecnologia mild-hybrid. La potenza di 347 cv è utilizzabile in un range di regime di rotazione che va dai 2500 ai 3100 giri. Il nuovo motore presenta diverse migliorie rispetto al suo predecessore: innanzitutto, è stato riprogettato l’albero motore, i pistoni, le bielle, e l’intero sistema di lubrificazione. Inoltre, rispetta le norme antinquinamento euro 6d-Temp.

Audi SQ5: i prezzi di listino

Il nuovo motore consente all’Audi SQ5 di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5.1 secondi e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h. Il cambio è il Tiptropnic automatico, dotato di convertitore di coppia e ciò garantisce sempre cambiate fluide, veloci, e silenziose.

Secondo i dati riscontrati durante il ciclo di omologazione NEDC, i consumi si dovrebbero aggirare tra i 6.6 e i 6.8 litri ogni 100 chilometri. L’auto fa uso della motorizzazione ibrida, dunque è dotata di una propulsione a batterie elettriche da 48 volt. Si tratta di un motore mild hybrid, dunque non va a muovere direttamente le ruote, ma presenta dimensioni notevolmente ridotte ed è collegato mediante cinghia al motore termico.

Il motore elettrico è utilizzato per gestire in maniera più efficiente tutta la parte elettrica ed elettronica dell’auto, come lo start&stop, mentre in fase di frenata si attua il rigeneratore per una ricarica più rapida delle batterie. Il motore che mette in rotazione il compressore eroga una potenza di 7 kW e consente di azzerare letteralmente il turbolag, cioè la risposta del turbo in fase di accelerazione.