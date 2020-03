Lego Creator: ecco la tanto attesa Fiat 500 fatta di mattoncini

La versione “Lego” della celebre Fiat 500 arriva finalmente sul mercato. Dopo altri miti intramontabili come Beetle e Mini Cooper – anch’essi rigorosamente realizzati con i mattoncini della multinazionale danese – nei Lego Store i riflettori sono tutti puntati sulla replica in scala della superutilitaria che ha motorizzato il nostro Paese.

Per la sua presentazione trasmessa sulla pagina Facebook di Lego Italia, è stato organizzato un evento intitolato “La Dolce Vita sta Tornando”. Andato in scena presso lo Spazio MRF Mirafiori, la cerimonia di lancio del prodotto è stata condotta da Federica Masolin e Fabio Tavelli, due giornalisti di Sky Sport. In studio con loro erano altresì presenti Camillo Mazzola, Marketing Director di Lego Italia, e Cristiano Fiorio, Head of Brand Marketing Communication FCA EMEA Region.

Dopo aver sottolineato cosa Fiat 500 rappresenti per gli automobilisti italiani, i due ospiti in studio si sono soffermati sulla fruttuosa partnership tra Lego e Fiat, indispensabile per poter dar vita al modellino da collezione. Basato sulla mitica 500F di fine anni Sessanta, la replica messa a punto dalla Lego entra a far parte della gamma Creator Expert, la stessa che fino ad oggi comprende altri modelli da leggenda come Volkswagen T1 Camper Van, Volkswagen Beetle, il London Bus, l’Aston Martin DB5 di James Bond, la Ford Mustang, l’Harley-Davidson Fat Boy, la MINI Cooper e la Ferrari F40.

Rigorosamente gialla, la 500 della Lego riproduce in toto l’auto rimasta nel cuore degli automobilisti italiani del grande boom economico. Alta 11 cm e lunga 24 cm, è realizzata assemblando 960 mattoncini che fanno rivivere l’atmosfera che si può respirare salendo a bordo del mitico “Cinquino”. Aprendo le portiere si potrà visionare l’abitacolo essenziale, mentre ribaltando il portellone posteriore, si potrà accedere al motore che sull’originale era rigorosamente raffreddato ad aria. Sempre sul lato posteriore, non mancherà il portapacchi sul quale installare la replica di una valigia mentre, sollevando il cofano anteriore, sarà possibile accedere alla ruota di scorta.

Le vere chicche del set sono però costituite dal tettuccio apribile e da un piccolo cavalletto pieghevole sul quale è raffigurata la vettura in prossimità del Colosseo. Per non farsi mancare proprio nulla, persino le istruzioni di montaggio riprendono lo stile del materiale promozionale originale che all’epoca veniva distribuito presso i concessionari. Per chi fosse interessato all’acquisto, il modellino è già disponibile da 1° marzo sul sito Lego.com e nei negozi Lego Retail al prezzo di 79,99 euro.