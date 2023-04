Lancia Pu+Ra HPE: svelato il concept elettrico simbolo del futuro del marchio

L’evento più atteso della giornata, ovvero la presentazione di un concept elettrico che simboleggiasse le sue nuove direttrici di sviluppo, in elettrificazione, tecnologie e sostenibilità, per i prossimi 10 anni, si è da poco concluso, con Lancia – brand Fiat – che ha annunciato il concept ecologico Lancia Pu+Ra HPE.

Lancia Pu+Ra HPE è una coupé 100% elettrica a due porte che riporta in auge il suffisso HPE che, sulle Beta degli anni ’70 (da cui sono mutuate pure le linee del lunotto), significava “High Performance Estate” e che qui, invece, si traduce in “High Performance Electric”. Partendo dall’aspetto, il Pu+Ra Design di questo veicolo è desunto dai vecchi modelli Aurelia B20 e Flaminia: anteriormente, assieme alla scritta Lancia con un nuovo font, si ha una stilizzazione del calice, la tradizionale calandra del brand. Ai lati, vi sono cerchi con design studiato a scopo aerodinamico, applicati a gomme Goodyear ottimizzate per l’efficienza energetica, e specchietti retrovisori esterni digitali, mentre dietro i fari, tra i quali c’è di nuovo la scritta Lancia, sono rotondi alla maniera della Lancia Stratos.

Un tettuccio circolare prosegue in un’ampia vetrata che avvolge gli interni volti a ricordare “il mondo dell’arredamento“, grazie alla collaborazione di Cassina, che ad esempio ha prestato il design delle sue poltrone per le sedute anteriori. Il volante ha un piccolo display con le info essenziali di marcia mentre la plancia presenta un semi cerchio in vetro e contornato da linee nette, volto a scodellare a colpo d’occhio quel che afferisce all’infotainment. Non mancano, poi, sulla console centrale due tavolinetti rotondi, il primo dei quali davanti prima dei pulsanti della trasmissione.

Destinata a fare il suo esordio sulla nuova generazione della Lancia Ypsilon (prevista per il 2024 sia 100% elettrica che ibrida), qui è presente l’interfaccia uomo-macchina Sound Air Light Augmentation che, via pulsanti e voce, permette di regolare le impostazioni di illuminazione, suono e climatizzazione, secondo tre preset. Il primo, Immersive, adatta le condizioni interne a quelle esterne, intervenendo su luce, suono e aria mentre il secondo, Wellbeing, migliora il benessere di guidatore e passeggero, attraverso l’atmosfera di bordo, anticipando “i diversi stati d’animo del guidatore/passeggero“. Il terzo preset, Entertainment, un po’ come avviene nel mondo Tesla, sfrutta i momenti di sosta e attesa per far navigare sui social, guardare un film, o giocare a un videogame.

Si diceva della sostenibilità, anch’essa espressione dell’avanzamento tecnologico di questo concept. Il tappetino è in lana naturale, il fondo e il posteriore sono fatti in nabuk vellutato proveniente da una concia priva di cromo, mentre il 70% delle superfici che si possono toccare son frutto di materiali sostenibili, come le portiere per le quali si è usato il MARM MORE, un tessuto fatto in parte anche con polvere di marmo.

Mistero sul piano della motorizzazione di questo concept, con l’azienda che si è limitata a dire come, attraverso vari accorgimenti (es. quelli degli pneumatici) mira a offrire un’autonomia superiore ai 700 km.