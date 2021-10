Lancia Delta, il nuovo modello arriverà nel 2026 e sarà solo elettrico

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Forse qualcosa si sta muovendo. Dopo tanti anni vissuti in maniera ingloriosa e con un solo prodotto in listino, in casa Lancia si pensa di dar vita a nuovi modelli che non siano solo dei prodotti americani rimarchiati. Risollevarsi non sarà semplice: il mercato è sempre più competitivo e in rapida evoluzione.