Il noleggio auto a lungo termine per partite IVA: perché professionisti e aziende lo scelgono

Il noleggio a lungo termine è una soluzione adottata da sempre più professionisti e aziende di diversi settori.

Scegliendo questo servizio, infatti, l’utilizzatore è in grado di avere a disposizione il completo utilizzo del veicolo, senza affrontare un investimento iniziale troppo oneroso. Ma cos’è nel dettaglio questo servizio?

Il noleggio a lungo termine: definizione e specifiche

Il noleggio auto a lungo termine per professionisti e aziende rappresenta una scelta sempre più in voga negli ultimi anni grazie soprattutto alla possibilità per questi ultimi di approfittare della detraibilità dell’IVA e della possibilità di dedurre le spese relative al noleggio. Oltre a ciò, ovviamente, si aggiunge il vantaggio di non dover sostenere tutte le classiche spese relative al possesso di un’auto. Qualche esempio? Costi di registrazione (tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente per ufficializzare la proprietà di un veicolo), svalutazione del veicolo (il valore dell’auto diminuisce con il tempo, e questa perdita di capitale può rappresentare uno svantaggio nel momento in cui si deciderà di venderla), assicurazione RCA, etc.

Noleggio auto a lungo termine per professionisti e aziende: come funziona e quali sono i vantaggi fiscali

Questo tipo di locazione è un servizio offerto da società di noleggio specializzate che propongono la firma di un contratto di utilizzo per auto, van, motoveicoli, veicoli commerciali etc., che si protrae nel tempo, e che prevede condizioni particolari a seconda delle casistiche. Le società di noleggio di questo tipo sono diverse, tra queste citiamo ad esempio ALD Automotive, controllata dal gruppo bancario nei servizi di mobilità, noleggio a lungo termine e fleet management. Relativamente ai contratti di noleggio e ai servizi in esso inclusi, nel caso di ALD i contratti in genere vano dai 2 ai 6 anni, e l’accordo che verrà sottoscritto comprenderà, oltre al pagamento di un canone mensile deducibile dalla dichiarazione dei redditi, così come l’IVA detraibile dalla relativa comunicazione fiscale, un insieme di servizi base, quali:

uso del veicolo;

polizza assicurativa;

manutenzione ordinaria e straordinaria;

chilometraggio personalizzabile in base alle necessità,

Può essere previsto il pagamento di un anticipo, differente a seconda delle specifiche del contatto, per poter cominciare a usare il veicolo.

Ma quali sono vantaggi del noleggio auto lungo termine ALD Automotive per partite IVA?

Vediamo i casi in cui è prevista la detraibilità totale dell’IVA:

Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone, anche fenestrato, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici (c.d. “beni di lusso elencati nella tabella B del Dpr 633/42) che formano oggetto dell’attività d’impresa; l’onere della prova spetta all’impresa. (Art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Veicoli utilizzati come beni strumentali;

Veicoli adibiti ad uso pubblico;

Agenti di commercio e rappresentanti.

Ai fini IVA quali sono i casi in cui la detraibilità parziale?

Veicoli in uso a professionisti;

Veicoli in uso promiscuo;

Veicoli non assegnati.

La fiscalità relativa al noleggio a lungo termine prevede anche la deducibilità del 70% per le automobili concesse in uso ai dipendenti; per gli agenti di commercio e assimilati, l’aliquota sale all’80%, ma con un limite massimo di 5.164,57 euro annuali.

Nel caso in cui si tratti di un bene non strumentale, le imprese e i professionisti che si avvalgono del noleggio a lungo termine possono detrarre il 40% dell’IVA e anche il 20% dell’importo del canone, ma con un tetto massimo annuale paria 3.615,20 euro.

Perché scegliere il noleggio auto a lungo termine per professionisti e aziende

Molti sono i vantaggi di cui un possessore di partita IVA può beneficiare scegliendo il noleggio lungo termine per auto. I principali sono: