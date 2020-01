Il marchio Ferrari si conferma ancora una volta il più forte al mondo

Il marchio Ferrari è il più forte del mondo. A certificarlo è Brand Finance, società indipendente specializzata in ricerche di mercato a livello internazionale. Secondo quanto documentato dalle loro valutazioni economiche presentate nel corso del World Economic Forum di Davos, la casa automobilistica emiliana non avrebbe eguali, tanto da svettare su qualsiasi altro marchio presente in classifica.

Il riconoscimento, conquistato per la seconda volta consecutiva, dimostra quale sia il fascino e l’attrattiva di un marchio conosciuto in tutto il mondo. Simbolo di lusso, eleganza e sportività, il Cavallino Rampante continua ad imporsi grazie a delle vetture da sogno in cui viene coniugato il giusto mix di tradizione ed innovazione.

La valutazione attribuita al car maker di Maranello è stata di 94,1 punti, una quotazione leggermente inferiore ai 94,8 dello scorso anno, ma comunque sufficiente a mantenere il primo posto di fronte ai 93,9 punti della Disney, che dal canto suo migliora notevolmente gli 87,2 punti conquistati lo scorso anno. Dietro a Ferrari e Disney, la medaglia di bronzo spetta ai cinesi di WeChat. Ferrari fa così meglio di altri big planetari presenti nella top ten, come Coca Cola, Rolex e PayPal. Il successo della Ferrari è poi confermato dal rating AAA+, attribuito solamente a 12 brand analizzati da Brand Finance.

Quando però la valutazione viene espressa tenendo conto del valore dei brand, in questo caso ad emergere sono i colossi del Web. A conquistare il primo posto è Amazon che, sfondando i 200 miliardi di dollari, si aggiudica il titolo di World’s most valuable brand. Dopo il gigante dell’e-commerce, troviamo Google, Apple, Microsoft e Samsung.

Come valore complessivo in termini di miliardi di dollari, il paese più rappresentato sono gli Stati Uniti, le cui oltre 200 delle 500 aziende analizzate raggiungono una quotazione pari a 3.204 miliardi. Sul secondo gradino del podio compare poi la Cina seguita da Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud.